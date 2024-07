Carmen Tănase a fost îndrăgostită de Al Pacino. Ce a determinat-o pe actriță să își schimbe radical părerea despre starul internațional

Viața lui Carmen Tănase poate fi oricând scenariul unui film. Actrița a avut parte de multe evenimente de-a lungul timpului și toate ocupă un loc special în sufletul ei. Marea actriță își amintește și acum cât de îndrăgostită a fost de Al Pacino și cum a decurs momentul în care s-au întâlnit.

Carmen Tănase, detalii despre întâlnirea cu Al Pacino

Carmen Tănase este una dintre actrițele care are mereu ce povesti. Vedeta și-a petrecut întreaga viață dedicându-se marii sale pasiuni pentru actorie. Tot actoria a fost cea care i-a dat ocazia să trăiască momente unice.

și transparentă, iar recent, și-a deschis sufletul în fața colegului său de breaslă, Marius Manole. Actrița a răspuns sincer curiozităților de la ”Întrebarea Mesei Rotunde”, iar unele dezvăluiri îi vor uimi pe fani.

Actrița i-a povestit lui Marius Manole că, la un moment dat, a fost îndrăgostită până peste cap de Al Pacino. Dat fiind faptul că ambii sunt actori, destinul a făcut în așa fel încât au avut ocazia să se cunoască.

a fost feblețea sa. Cei doi s-au întâlnit în cadrul unui eveniment, dar, din păcate, Al Pacino nu a fost deloc atent la actrița noastră, așa că aceasta a decis să îl dea uitării.

”Dacă nu e Al Pacino… și nu e, gata, a pierdut trenul! Pentru că a fost neatent și nu se poate să fii neatent când sunt eu pe acolo. (…) Toată lumea s-a uitat la mine, că eram cea mai drăguță. Moșul ăla nu s-a uitat. Geană eram pe el. El se uita către mine, dar cred că nu vedea nimic.”, a spus marea actriță, potrivit

Carmen Tănase a rămas dezamăgită de atitudinea lui Al Pacino

Deși îi place în continuare de el, mai în glumă, mai în serios, Carmen Tănase a spus că aceasta nu are decât să se descurce singur. Întreaga declarație a actriței, precum și multe altele la fel de spumoase vor putea fi urmărite de fani sâmbătă, de la ora 08:00, pe Acasă.

”Mie îmi place în continuare, dar cu mine a terminat-o! Acum, să se descurce singur băiatu’.”, a spus Carmen Tănase în emisiunea lui Marius Manole.

În ultima vreme, Carmen Tănase s-a retras din viața agitată a orașului și locuiește la țară. Aici, și-a făcut un mic colț de paradis și este înconjurată de zeci de patrupede cărora le-a salvat viața.

În continuare, marea ei pasiune este actoria. Ori de câte ori urcă pe scenă, se simte ca acasă, iar fanii sunt cei care îi dau mereu doza de energie de care are nevoie.

Chiar dacă are zeci de ani de carieră în spate și a urcat pe cele mai mari scene ale teatrelor, Carmen Tănase are și o nemulțumire. Actrița are un gust amar față de cei care vin la teatru și, în loc să fie atenți la piesa de pe scenă, stau pe telefoane.

”Când în întuneric se aprinde lumina pe fața cuiva și tu vezi, că nu ai cum să nu vezi, că cineva se uită-n telefon… Băi, dacă nu vă interesează, nu mai veniți la teatru. Du-te, domne, acasă, stai pe telefon.”, a mai spus Carmen Tănase.