Carmen Tănase a pus-o la punct pe Nicoleta Luciu: „N-am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile”

Carmen Tănase a fost invitată de Nicoleta Luciu în podcastul pe care și l-a deschis recent, unde s-au făcut o serie de destăinuiri de senzație.

Carmen Tănase, reproș pentru Nicoleta Luciu

Carmen a vrut să spună din capul locului că Nicoleta Luciu, deși nu avea studii de actori atunci când filmau pentru telenovelele românești de la Acasă TV, a dat dovadă de un profesionalism ieșit din comun. În același timp, marea actriță i-a reproșat că nu a continuat cu domeniul în care s-a făcut remarcată și că dacă ar fi mers pe linia asta azi era o stea de cinema la nivel internațional.

„Am povestit zilele trecute despre tine, exemplu de cum se face meseria asta la nivel performant fără să ai studii. Ca să fiu pe scurt, așa, ajunsese să fie atât de bună încât stăteam cu gura căscată și ne uitam la ea, luam notițe.

Așa de rău îmi pare că tu nu te-ai ținut de chestia asta, pentru că puteai să rupi și s-o tai și pe afară. Apropo, să vă spun una, filmam la Paris în primul episod din Inimă de țigan. Asta, splendidă, deci ceva… Părul ăla ondulat, de ce ți l-ai îndreptat acuma?

Mergeam acolo să căutăm o locație să nu ne ia miliția, că noi de la România n-aveam aprobări. Treceam pe niște străzi cu niște cârciumioare franțuzești. Ieșea lumea din cafenele să se uite după asta. Era de-o frumusețe, ceva incredibil!”, a relatat Carmen Tănase în

„N-am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile”

Nicoleta Luciu a trecut, apoi, în revistă, secvențele de plâns de la „Inimă de țigan”. a motivat-o foarte tare în momentul în care fotomodelul se chinuia să își stoarcă lacrimi în diferite secvențe din serial, băgându-și inclusiv ochii în ceapă.

„Când am avut secvențe de plâns, n-am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile. Cele mai grele secvențe pe care le-am jucat au fost la Bodrum… Plângeam pe zidurile alea… Sau eram în Tunisia. Eram însărcinată în șase luni cu Zsolt. Erau niște secvențe de filmat cu cămilele. Am avut niște secvențe cu tine, am intrat într-o transă de plâns că s-au terminat filmările și nu ne puteam opri din plâns”, a povestit Nicoleta Luciu.