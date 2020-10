Carmen Tănase, amenințată cu moartea după declarațiile de la TV. Ce a spus actrița

Carmen Tănase a trecut prin momente neplăcute după ce a primit amenințări cu moartea din cauza unor declarații pe care le-a facut la TV. Acesta a fost invitată în emisiunea lui Mihai Gâdea, în urmă cu câteva luni, și, în urma unor declarații contestatoare cu privire la pandemie, s-a ales cu mai multe mesaje amenințătoare.

Actrița a dezvăluit acest lucru într-o revenire în cadrul aceluiași program TV. Mesajele care i-au fost trimise au surprins pe toată lumea, inclusiv pe moderator, acesta declarându-se consternat la aflarea acelor întâmplări.

„Nu aș vrea să fie subiectul emisiunii. Au venit niște mesaje de amenințare, conturi false. Nu m-am temut nicio secundă. Probabil că mi s-a arătat pisica, să stau în banca mea. Mi-am spus o părere pentru că am fost invitată la emisiune. În general, obișnuiesc să spun părerile mele. Nu cred că fac rău cuiva dacă-mi spun părerea, așa cum o spun și alții”, a spus artista odată cu dezvăluirea momentelor dezagreabile, scrie wowbiz.ro.

Carmen Tănase, amenințată cu moartea după ce s-a declarat neîncrezătoare în prezența virusului Covid-19

Îndrăgita actriță a făcut comentarii controversate la adresa pandemiei la emisiunea „Sinteza Zilei”. Ea a spus că nu crede în existența virusului și că tot ceea ce se întâmplă va afecta, în principal, copiii. Aceștia nu se vor mai dezvolta în același ritm ca cel al generațiilor anterioare.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă. Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută.

Și atunci refuză să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit.

Oamenii aceștia care sunt acum tineri și mai ales copiii care sunt în formare acum, care acum își dezvoltă și sistemul imunitar, dar și absolut toate circuitele psihice, copiii aceștia vor fi învățați să stea într-un pătrățel, de mici. Reflexul lor așa va fi format.”, a spus acesta, printre altele.

Ea a explicat de ce a ajuns la asemenea concluzii și motivul pentru care le-a spus cu voce tare: „am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere? De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare.

Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ. Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus”, a declarat actrița.

Și moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea, a fost neplăcut surprins când a auzit ce s-a întâmplat după prima apariție a vedetei în emisiunea sa. „Am realizat în iunie o emisiune memorabilă cu un om pe care eu îl admir. Carmen Tănase a spus ceea ce crede, într-o perioadă în care oamenii care cred diferit nu prea sunt invitați și de regulă se exprimă în alte locuri decât la televizor. În acea emisiune, nu aveți cum să uitați, am fost pe puncte diferite de vedere, ne-am și contrazis. Am aflat un lucru oribil. După acea emisiune, Carmen Tănase a fost amenințată cu moartea. Nu a vrut să vorbească despre asta. Așa ceva este intolerabil!”, a spus el, potrivit Wowbiz.