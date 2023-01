Carmen Tănase, dezvăluiri despre tensiunile cu Marius Manole: “Am fost pe dușmănie”

Carmen Tănase nu a avut o primă părere foarte bună despre Marius Manole, atunci când s-au cunoscut. Vedeta a recunoscut că cei doi au fost la cuțite inițial, însă acum se înțeleg de minune.

Carmen Tănase, adevărul despre tensiunile cu Marius Manole. Actrița nu l-a putut suporta la început

a avut tensiuni cu Marius Manole în trecut, după cum a povestit în cadrul unui podcast. Vedeta recunoaște că nu l-a avut la inimă pe actor în urmă cu ceva timp, însă de curând a discutat cu acesta.

Carmen Tănase a dezvăluit că nu l-a suportat pe Marius Manole la început și că nu a avut deloc o părere foarte bună despre el.

“Am o primă părere despre oameni, dar am luat țeapă de multe ori. Am o intuiție, de aia sunt și iubitoare de animale. Totuși, sunt om, adică mult inferioară regnului animal.

În general, am rămas excepțională cu persoane cu care nu m-am putut suporta la început.

Am discutat chiar acum de curând cu Marius Manole.”, a povestit actrița în .

Interpreta îndrăgitului personaj Flacăra a mai spus că îl plăcea pe Marius Manole ca actor, însă cei doi nu s-au înțeles deloc la început, până să se cunoască mai bine.

Ulterior, cei doi au început să se înțeleagă mai bine, iar acum relația lor este una foarte bună.

“Am fost pe dușmănie cu Manole. Eu îl plăceam pe el ca actor, dar el cu ce făceam eu, că și eu am dat din gură cât am putut… Eram pe război, până ne-am cunoscut. Am jucat împreună.

Nu mai putem unul fără altul, pe cuvântul meu de onoare. E foarte haios, e un suflet extraordinar. Cred că asta m-a și legat atât de tare. Te simți bine cu el.”, a adăugat actrița.

Pe 18 ianuarie, . Este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România și are la activ roluri în zeci de filme și seriale, dar și piese de teatru.