Carmen Tănase, dezvăluiri neașteptate despre rolul din serialul Tătuțu’. Care au fost cele mai dificile scene pentru actriță, de fapt

Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din România, face parte din distribuția serialului Tătuțu’. Actrița s-a implicat trup și suflet în conturarea personajului Luminița Achim, iar provocările au fost pe măsura talentului său.

În Tătuțu’, Carmen Tănase o interpretează pe soția lui Bebe Măcelaru

Carmen Tănase este una dintre actrițele care nu mai are nevoie de prezentări. De ani de zile, aceasta a dat naștere unor personaje fabuloase, iar acum, portofoliului i se adaugă și Luminița Achim.

, acolo unde o interpretează pe soția lui Bebe Măcelaru. În primul sezon al serialului, Luminița Achim era deja însărcinată cu cel de-al doilea copil.

În episodul difuzat în această seară, Luminița Achim îl aduce pe lume pe fiul ei. Scena va fi una puternică, iar pentru a intra cu adevărat în starea personajului său,

Care a fost cea mai grea secvență pentru actriță

Marea actriță a recunoscut, în exclusivitate pentru , că experiența de viață a ajutat-o enorm să creeze acele scene uimitoare. Chiar dacă nu a născut pe cale naturală în viața reală, Carmen Tănase a făcut tot posibilul pentru a reda cât mai bine acele trăiri și sentimente.

”Scena nașterii, în sine, nu mi-a adus vreo provocare. Nu a fost prima dată când am filmat ceva de genul. (…) E adevărat că eu, în viața reală, nu am născut natural, dar a trecut destulă experiență peste mine ca să știu cum trebuie jucat așa ceva. Am stat destul de mult timp la filmare, ca să ne asigurăm că iese cât mai bine.”

Scena nașterii nu a fost una dificilă pentru Carmen Tănase. În schimb, cea care i-a dat cu adevărat bătăi de cap a fost burta falsă. Inițial, actrița a avut o burtă falsă extrem de grea, după care a înlocuit-o cu una mai ușoară, de 10 kilograme.

”A fost provocator la început, pentru că am avut o burtă falsă foarte grea. Am cărat-o vreo câteva zile la filmare, până am făcut rost de una mai ușoară. Prima cântărea 10 kg.”, a mai spus actrița, pentru sursa menționată.