Carmen Tănase și testele paranormale făcute lui Radu Duda și tatălui: „Apoi a murit”

Carmen Tănase a trăit o serie de experiențe care, privite din exterior, par de-a dreptul paranormale! Actrița din serialul „Clanul” de la PRO TV a vorbit în podcastul lui Horia Brenciu despre una din pasiunile ei necunoscute, despre prietenia specială pe care a avut-o cu Radu Duda, dar și cum a trecut de la dușmănie la prietenie strânsă cu Marius Manole.

Carmen Tănase l-a supus unui test bizar pe Radu Duda, soțul Principesei Margareta. Tatăl ei a refuzat să îl facă și apoi a murit

Vedeta a făcut câteva mărturisiri despre un test ciudat, pe care l-a primit de la fosta ei profesoară de actorie, Olga Tudorache, pe care le-a făcut apoi altor persoane, inclusiv fiului și răposatului ei tată.

Carmen nu a vrut să dea detalii despre ce test este vorba, spunând doar că implică foarte multă imaginație și că rezultatul acestuia poate prezice în oarecare măsură traiectoria pe care ar avea-o un om.

„I-am făcut un test lui Radu Duda și mi-a dat niște răspunsuri care m-au șocat. Eu mă tot gândeam cum interpretez asta. Era ceva fantasmagoric. Băi, fratele meu, mi-a dat niște răspunsuri. Totul ține de imaginație. I-am zis: cum să descrii, mă, așa ceva? Cum, cum vine asta? Numai palate, numai…

I-am tot făcut testul ăsta, i-am făcut până și fiului meu. Este atât de formidabil acest test. I-am făcut testul tatălui meu, cu care eu am avut o relație absolut specială. Tatăl meu nu a vrut să treacă de primul sfert al testului. M-a luat cam cu fior… I-am zis că trebuie să te duci mai departe. Nu voia. Și apoi tatăl meu a murit. Nu știu să-ți spun. Tata nu avea nimic atunci când a făcut testul.

Olga mi-a zis că ea crede că era al lui Pitagora. Nu știu de unde e, dar este fantastic. Cui i l-am făcut, așa a ieșit. Dar ai nevoie de răbdare”, a povestit Carmen Tănase

Relația cu Marius Manole, de la ură la apreciere sinceră

O altă prietenie frumoasă pe care a legat-o Carmen este cea cu . La început, cei doi nu se suportau, cu toate că se admirau reciproc pentru felul în care joacă. Acum, actrița susține că nu poate trăi fără Manole, că a descoperit sufletul său extraordinar.

„Am o primă părere despre oameni, dar am luat țeapă de multe ori. Am o intuiție, de aia sunt și iubitoare de animale. Totuși, sunt om, adică mult inferioară regnului animal. În general, am rămas excepțională cu persoane cu care nu m-am putut suporta la început.

Am discutat chiar acum de curând cu Marius Manole. Am fost pe dușmănie cu Manole. Eu îl plăceam pe el ca actor, dar el cu ce făceam eu, că și eu am dat din gură cât am putut… Eram pe război, până ne-am cunoscut. Am jucat împreună. Nu mai putem unul fără altul, pe cuvântul meu de onoare.

E foarte haios, e un suflet extraordinar. Cred că asta m-a și legat atât de tare. Te simți bine cu el”, a spus Carmen Tănase.

Actrița a cochetat cu muzica. De ce a mâncat bătaie de la tatăl ei: „Am vândut-o pe nimic”

Artista l-a surprins apoi pe cu o altă dezvăluire. În tinerețe, aceasta a cochetat și muzica, dar din cauza unor complicații medicale, nu a mai putut să cânte. Tatăl ei i-a cumpărat o vioară extrem de valoroasă, pe care vedeta a vopsit-o în negru, căci era într-o perioadă ceva mai dark a vieții sale. Vioara, fiind mai aurie, nu se potrivea cu ținutele sale funebre, așa că a decis să o vopsească în negru. Doar că… instrumentul muzical n-a mai funcționat apoi.

„Eu am cântat, dar am avut o alergie nasoală și deviație de sept. După operație nu am mai putut cânta. Dacă eu eram cântăreață, eu acum eram un om mort, muritoare de foame. Eu mă duceam sus, cântam sus, eram soprană, acum nu mai pot. Am făcut și vioară, eu am făcut și muzică la viața mea.

Tatăl meu a avut o ambiție să mă facă muzician. Mi-a luat vioară. Era o vioară care, săraca de ea, era superbă. Numai că eu în copilăria mea, când am început vioara, aveam și noi perioade din astea de emo. Ne îmbrăcam în negru, în niște fuste din astea lălâi.

Am zis că o vopsim… Am vopsit-o cu tempera neagră, 6-7-8 straturi ca să fie frumos, negru mat, așa… Ea nu mai suna apoi deloc. Când am ajuns acasă i-am zis lui tata: fii atent ce am făcut. Am făcut o treabă de senzație. Pac, și am desfăcut cutia, s-a albit la față. Am mâncat o bătaie. Nu se mai putea face nimic cu vioara aia, am vândut-o pe nimic”, a mai dezvăluit actrița.