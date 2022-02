Carmen Tănase și Ioana Dichiseanu, revoltate de decizia CNA de a marca filmele produse în comunism: „Cea mai mare aberație”

CNA a aprobat pe 1 februarie o hotărâre potrivit căreia televiziunile care difuzează filme produse înainte de 1989 trebuie să avertizeze publicului că respectivele producții au fost supuse cenzurii ori au fost realizate într-o perioadă în care se practica cenzura.

Televiziunile au câteva variante la dispoziție. Fie realizează un talk-show înainte ori după difuzarea producțiilor respective, în care să se dezbată cenzura din comunism, fie să afișeze un disclaimer în acest sens.

Propunerea a venit din partea lui Răsvan Popescu, fost președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, adoptată marți.

Carmen Tănase, despre cea mai recentă decizie a CNA: „De parcă nu se vede că sunt comuniste”

Întrucât aceste filme îi vizează și pe actorii care au jucat în ele, FANATIK a contactat-o pe actrița Carmen Tănase pentru a afla ce părere are despre această decizie. Și fiica maestrului Ion Dichiseanu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la acest subiect.

„Este o tâmpenie. În loc să se ocupe de alte treburi, trebuie semnalate că sunt filme făcute în comunism. Lasă omul să vadă ce vrea, să tragă el concluzii cum sunt filmele alea. De parcă nu se vede că sunt comuniste, trebuie să vină cineva să zică… Este o aberație. Țara piere și baba se piaptănă”, a declarat Carmen Tănase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fiica lui Ion Dichiseanu, care a jucat în zeci de filme produse înainte de 1989 nu înțelege deloc această decizie. Din capul locului, i se pare o decizie puțin spus înțeleaptă. Artista are și o sugestie dat fiind că s-a luat această hotărâre. este de părere că ar trebui atenționați și interpreții de muzică ușoară care au cântat pe vremea lui .

„Bine că se promovează fete care se-ntind cu unul, cu altul”

„E cea mai mare aberație. CNA în loc să se ocupe cu limitarea duduilor care apar în fundul gol și vocabular de ultimă speță, cu multe alte lucruri, bine că se ocupă. Atâta cultură aveam și noi, atâta cultură ni se ia.

Bine că se promovează fete care se-ntind cu unul, cu altul. Eu nu sunt pro-comunism. Eu habar nu am ce a fost atunci, doar din ce am auzit. Aveam doar doi ani la Revoluție. Eu am văzut filme și erau filme decente. Nu zic că erau extraordinare, că nu se mai fac așa, dar măcar vedeam o decență.

Acum plătesc un bilet la cinema, mă duc și îi văd pe unii care n-au treabă cu actoria. Văd dezbrăcate, nu tu cultură, nu educație, nu limbaj adecvat”, a comentat Ioana Dichiseanu pentru FANATIK.

Din seria filmelor care vor fi difuzate cu avertismentul „Atenție, film realizat în perioada comunistă” fac parte o serie de producții legendare precum „Nea Mărin miliardar”, „De ce bat clopotele, Mitică?” sau „Misterele Bucureștilor”, în ultima din lista enumerată jucând și Carmen Tănase.