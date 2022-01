Carmen Tănase a recunoscut de ce s-a mutat la țară și cu cine locuiește, de când a plecat din Capitală: ”Nu mai stăteam împreună de când avea 18 ani”

După o viață trăită la oraș, în urma cu câteva luni, Carmen Tănase a luat o decizie radicală. De dragul fiului ei, actrița a renunțat la traiul din Capitală și .

Carmen Tănase s-a mutat la țară

Acum, după o lungă perioadă de vreme, celebra actriță din telenovelele românești a ajuns să locuiască, din nou, sub același acoperiș cu Tudor, la insistențele tânărului.

”M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa, e mai deștept decât mine. Noi nu stăteam împreună până atunci. Acum stăm împreună, dar nu mai stăteam împreună de când avea 18 ani”, a spus Carmen Tănase, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Carmen Tănase s-a obișnuit greu cu ideea de a părăsi Capitala

Mutarea, spune vedeta, nu a venit deloc ușor pentru ea. Obișnuită cu traiul la oraș, cu agitația și aglomerația din București, ideea de a locui în mijlocul naturii a cam speriat-o pe Carmen Tănase.

Însă, pentru că fiul ei, din cauza pandemiei, s-a întors în România din Amsterdam, acolo unde voia să se stabilească, Carmen Tănase a acceptat propunerea lui Tudor, conștientă fiind că dacă tânărul avea această dorință în urmă cu câțiva ani, răspunsul ei ar fi fost cu totul altul.

”Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum. Dacă se putea să îmi iau un apartament în Centrul Vechi, acolo unde e muzică. Pe mine nu mă deranjează bubuielile, muzica tare. Cu evenimentele astea lucrurile astea s-au schimbat total. Nu mai e nimic din ce era înainte. El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela mai simplu, mai firesc, mai normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe mai ales. Hai să ne mutăm la țară. Eu nu am zis nu. Altă dată aș fi zis să mă lase cu țara lui”, a mai povestit actrița.

Actrița a căutat sase luni casa visurilor sale

După ce s-au decis să părăsească Bucureștiul, pentru Carmen și Tudor a urmat cea mai grea perioadă. Găsirea unei locuințe care să fie pe placul amândurora a durat mai bine de jumătate de an. Timp în care au vizionat o mulțime de case pe o rază de 60 de kilometri depărtare de Capitală.

Însă, nimic nu era pe placul actriței, fapt pentru care a venit și ziua în care și-a dorit să renunțe la ideea de a se muta, doar că atunci, după o ceartă cu fiul ei, i-a apărut în cale anunțul de vânzare care i-a schimbat viața.

După ce și fiul și-a dat acordul a urmat vizita la fața locului și decizia finală. Fără să mai stea însă pe gânduri, deși mai aveau o variantă, Tudor și Carmen, tot la inițiativa tânărului, au decis că aceea este casa pe care și-o doresc.

Acum, după frământări și căutări multiple, actrița și fiul ei locuiesc într-o casă cu etaj, cu intrări diferite. Vedeta s-a instalat la parter, iar Tudor la etaj, păstrând legătura, pentru a nu-și invada intimitatea unul altuia, prin apeluri telefonice.

Locația, spune actrița, nu este deloc una la ”căpătul lumii”, ci chiar pare a fi desprinsă din povești. , un râu curge vis-a-vis de casa lor, animalele dau și ele târcoale ogradei, iar vecinii actriței sunt oameni care i-au intrat imediat la suflet.

”Am niște vecini de treabă”

”Am hotărât să ne mutăm la țară și din clipa aia am început să caut. Șase luni am căutat. Știu toate casele de vânzare de pe o rază de 60 de kilometri din jurul Bucureștiului din toate județele. El mă presa. Am văzut zeci de case și în zeci de sate și nu îmi plăcea nimic.

Într-o bună zi eram destul dezamăgită, ne și certasem, el mă presa și am țipat la el… am văzut o căsuță. I-am trimis-o. A doua zis ne-am întâlnit cu agentul și am mers acolo. Până am ajuns la căsuța mea am văzut chestii extraordinare.

Când am plecat de acolo a fost liniște pe drum și i-am spus agentului că ne sfătuim și îi dăm un telefon. Mai aveam de văzut a doua zi o casă în Letca Veche. Tudor mi-a zis că nu mai mergem. Eu nu am vrut la drumul principal. Nu îți imagina că sunt cocioabe, sunt case moderne. Avem pădure. E viață. Avem râu vis-a-vis de casă. În spatele casei vin căprioare. Am niște vecini de treabă, care iubesc animalele. Eu nu voiam vecini, dar sunt oameni foarte mișto”, a mai adăugat Carmen Tănase.