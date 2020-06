Carmen Tănase, previziuni sumbre în contextul pandemiei de coronavirus! Actrița este convinsă că „urmează ceva foarte rău”

Chiar dacă nu neagă existența coronavirusului, boală care a răpus mii de români în aproape patru luni de la declanșarea epidemiei, Carmen Tănase critică în termeni duri măsurile luate de autorități în toată această perioadă. Ba mai mult, într-un interviu acordat recent, îndrăgita actriță a lansat un scenariu care cu siguranță că vă va da fiori pe șira spinării.

Asta pentru că, potrivit spuselor sale, ar trebui să ne pregătim cu toții pentru o amenințare mult mai mare decât COVID-19, răspândirea agentului patogen fiind doar un „exercițiu”, „o repetiție generală” pentru ceea ce urmează.

În plus, măsurile exagerate la care au recurs autoritățile le-au permis anumitor persoane să se folosească de acest subiect și să strângă sume uriașe de bani susține Carmen Tănase. „De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare”, a mai spus aceasta, făcând referire la imaginile în care mai multe persoane „cădeau ca muștele” pe străzile din China.

Carmen Tănase privește pandemia de coronavirus ca pe o „repetiție generală” pentru ceva mai rău

„Eu n-am contestat că oamenii ăia din Terapie Intensivă nu sunt bolnavi, Doamne ferește! Eu spun că tot ce s-a întâmplat pe planetă nu are nicio legătură cu ce este, de fapt, în mod real.

Oameni în Terapie Intensivă sunt tot timpul, sunt și oameni în Terapie Intensivă cu gripă sezonieră, care nu mai scapă. Faptul că închizi Everestul și planeta pentru asta, îmi încalci mie absolut orice drept pe care-l are un om simplu, asta este de neconceput.

Nici eu nu zic că nu există virusul. Măsurile au fost mult exagerate, problema e de ce? Eu cred, în capul meu prost, așa cred eu, că e o etapă și că urmează ceva foarte rău, cred că a fost un exercițiu, o repetiție generală pentru ceva.

Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere?. De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare”, a declarat Carmen Tănase în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3.

„Nu o să stau acum să mă feresc de oameni”

La cei 59 de ani ai săi, îndrăgita actriță mărturisește că nu o sperie gândul că ar putea contracta virusul care a infectat deja peste 7 milioane de persoane din întreaga lume. Nu de alta, dar omenirea s-a confruntat și înaintea pandemiei de COVID-19 cu afecțiuni pentru care nici în ziua de astăzi nu există remedii. Sau dacă există, au fost descoperite după ani întregi de studii și cercetări.

„Există și rujeolă, există cancer, de o viață nu s-a găsit un remediu, există boli, ne-am născut ieri? Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ.

Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus”, a mai spus Carmen Tănase.