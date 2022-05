Carmen Trandafir, dezvăluiri neștiute: “Aveam nevoie de liniște și armonie. Divorțul a adus toate astea”

Carmen Trandafir ne spune cât de multă tensiune exista în casă, înainte ca părinții ei să divorțeze și câtă liniște și armonie a adus în viața lor această separare. Cât de bine i-a fost lui Carmen, surorilor și fratelui ei atunci când părinții lor au luat-o, fiecare, pe drumul său aflăm chiar de la cântăreață.

Carmen Trandafir, despre despărțirea părinților ei: “Nu am mai păstrat legătura cu tatăl meu după divorț”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Carmen Trandafir își aduce aminte de perioada copilăriei și cât de mult îi plăcea să fie în centrul atenției. Cât de “drama queen” era atunci când pleca mama ei de acasă cu treabă și cât de mult a trebuit să se lupte să-și învingă timiditatea. Ne povestește despre fiica ei, Ana, și ne dezvăluie secretul unei căsătorii trainice cu Emil Grădinescu. Carmen Trandafir ne spune care a fost cel mai greu moment din viața ei și ne dezvăluie secretul tinereții și energiei la 47 de ani.

“Nu mai este printre noi, întotdeaua îi aprind o lumânare când merg la biserică”

Cum a fost copilăria ta?

-Am fost un copil cuminte, timid, introvertit, visător. Din cauza asta nici nu știam să leg prietenie cu alți copii. Dar noi fiind patru frați ne înțelegeam foarte bine, eram o super gașcă împreună și nu am simțit nevoia acută să caut prietenie în altă parte.

Carmen Trandafir, amintiri cu copilărie: “Mie îmi plăcea foarte mult să fiu în centrul atenției”

Îmi plăcea să stau între adulți, să le ascult bârfele, în special în perioada în care am locuit la bunici. Zilnic, la poarta bunicii, avea loc “marea adunare” a vecinelor. Îmi amintesc și acum cum li se spunea: Tanti Ancuța, Coana Cati, Coana Dida. Ei bine, mie îmi plăcea foarte mult să fiu în centrul atenției, ele constituiau publicul meu. Erau momentele în care lăsăm timiditatea deoparte și îmi arătăm calitățile de actriță, de copil haios. Imitam diverse persoane celebre sau chiar pe unele dintre vecine, bineînțeles altele decât cele prezente. De exemplu, intram foarte bine în rolul Sofiei Vicoveanca. Mă iubeau tare vecinele, le distram.

O adevărată “drama queen”: “Și plângeam. Mult. Toată seara”

Deși eram un copil cu mult haz, îmi plăcea și drama, în sensul că adoram să plâng. Sufeream îngrozitor atunci când mama mea mergea la petreceri sau în vizite și o lua doar pe sora cea mare, Sorina. Rămâneam cu frații mai mici și cu bunicii. Mă simțeam dată deoparte, era nedrept să fiu considerată copil mic, nu mai eram în centrul atenției. Și plângeam. Mult. Toată seara. Până se întorceau din vizită. Nimeni și nimic nu mă putea opri.

Cum erai la școală? Cum te țineau minte profesorii?

-Așa cum am mai spus, în primii ani de școală am fost extrem de timidă. Din cauza asta am pierdut multe note de 10, pentru că nu răspundeam la întrebările învățătoarei, nu îndrăzneam să ridic mâna știind răspunsul. Găsesc că această timiditate a fost un hadicap pentru mine ca elev, nu am arătat chiar tot ce știam. Însă, la orele de română (literatură și gramatică) eram în zona mea de confort. Îmi plăcea să scriu poezii, compuneri. Și acum am rămas cu această pasiune.

Mai târziu, când am mai crescut și am început să cânt, aveam din nou ocazia să fiu în centrul atenției. Cântam mult în pauze, înainte de a începe orele, după încheierea orelor de curs, rămâneau colegii și făceam un adevărat spectacol în sala de clasa. Și tot așa în gimnazial și liceu. Am fost o elevă apreciată de colegi și de profesori pentru că eram modestă și aveam o educație bună . Eram conștiincioasă și îi încântam cu recitalurile mele.

“Am avut o legătură puternică, aproape telepatică” spune Carmen Trandafir despre mama ei

Ce relație ai cu mama ta? Ce lucruri importante ai învățat de la ea?

-Cu mama am avut de mic copil o relație specială, o legătură puternică până aproape de cea telepatică. La fel am rămas și acum, ne transmitem reciproc stările, a fost întotdeauna alături de mine în momentele importante, în carieră și din momentul în care am devenit mamă. M-a sprijinit, m-a încurajat și nu mi-a dat voie să abandonez atunci când aveam tendința să o fac.

Carmen Trandafir își aduce aminte de despărțirea părinților ei: “Aveam nevoie de liniște și armonie. Divorțul a adus toate astea”

Ce ai simțit atunci când părinții tăi au divorțat? Ai mai păstrat relația cu tatăl tău? I-ai spus vreodată ce a greșit?

-Divorțul părinților nu ne-a afectat emoțional pe niciunul dintre frați. Dimpotrivă, știam că vom avea, în sfârșit, o viață liniștită. Nu s-au înțeles ca soț și soție și bineînțeles că tensiunea creată afecta întreaga familie. Aveam nevoie de liniște și armonie. Divorțul a adus toate astea. Nu am mai păstrat legătura cu tatăl meu după divorț, au fost încercări nereușite de a avea o relație civilizată.

El s-a recăsătorit, și-a format o altă familie, fiecare pe drumul lui. Nouă ne-a fost bine, eram toți frații sub aripa protectoare a mamei. Nu a fost nevoie să îi spun eu unde a greșit, sunt convinsă că a știut și el. Nu mai este printre noi, l-am iertat de mult și este întotdeaua primul căruia îi aprind o lumânare când merg la biserică.

Erați patru copii. Cum va plăcea să va distrați?

-Suntem 3 fete și un băiat așa că Răzvan era, de obicei, victima noastră. Îl cam chinuiam fizic, ne băteam sau, mai bine spus, îl băteam așa, ca între frați. Am crescut și au dispărut “plăcerile” astea de a crea suferință. Bine, era mai mult o joacă. Am fost și suntem cei mai buni prieteni. Extrem de uniți.

Carmen Trandafir, despre fiica ei: “E minunea mea oferită de Divinitate”

Cum este relația ta cu Ana? Ce lucruri moștenește de la tine și ce de la tatăl ei?

-Ana este pentru mine TOTUL. E bebelușă, fetiță, domnișorică și prietena mea cea mai bună. Este partenera mea de joacă, de distracție, de povești. E minunea mea oferită de Divinitate. Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru darul oferit, e un copil bun, stilat, modest și sufletist. Are respect față de familie, bunici și, în general, față de oameni. Cred că de la mine a luat firea boemă, visează să devină artistă, îi place să fie în centrul atenției. De la tatăl ei a moștenit puterea de a păstra un secret. E doar un exemplu. Eu nu sunt așa.

Ce fel de mamă ești?

-Când era mai micuță Ana eram mai strictă. Mai tot timpul eram cu ochii pe ea, să se comporte frumos sau să nu se lovească, eram extrem de atentă la mișcările pe care le făcea. Și nu îmi place că am fost așa. Dacă aș lua-o de la capăt cu siguranță aș fi mai relaxată și i-aș da mai multă libertate. Acum, când a mai crescut și am încredere că se poate descurca singură, sunt și eu mai relaxată și nu o mai “bat” atât de mult la cap.

“A încercat să mă ajute să depășesc timiditatea”

Care a fost relația ta cu Mihaela Runceanu? Ce lucruri neprețuite ai învățat de la ea?

-Mihaela Runceanu a încercat să mă ajute să depășesc timiditatea, să am mai multă încredere în mine prin sfaturi. Apoi, tehnica vocală pe care am deprins-o într-un singur an sub îndrumarea profesoarei , secretele rezistenței și susținerii în cântat. Prietenă apropiată de elevii ei, blândă, caldă dar și dură, aspră, într-atât cât să îți inducă un mare respect față de ea și de profesia pe care doream s-o urmăm.

Când ai avut cele mai mari emoții pe scenă?

-Am emoții de fiecare dată când urc pe scenă, nu există apariție în care să nu simt emoții. Cu timpul însă, aceste emoții au devenit constructive, mă ajută să le transmit și celor care ascultă o parte din această emoție pozitivă.

“Sunt eu, fac doar ceea ce simt și cum simt” se descrie, cu sinceritate, cunoscuta cântăreață.

Publicul se schimbă. Cum reușești să ții pasul, să fii la fel de actuală și de iubită?

-În primul rând, mulțumesc pentru aprecieri. Sper că este așa cum spui, nu mi-am impus, nu am forțat nimic în sensul acesta dacă, într-adevăr, așa e. Sunt eu, fac doar ceea ce simt și cum simt. Creez, scriu versuri, vin cu idei de orchestrație, backing vocals, sound. Mă bucur că am început să colaborez cu Vlad Crețu și Trupa Supermarket, mă simt minunat cu ei, mă simt că acasă când merg la studioul de înregistrări.

De asemenea, faptul că lucrez la proiecte în colaborare cu Riona Sakurada, cea care mi-a scris cele mai recente piese, este iarăși un mare bine și un mare plus. Riona, fiindu-mi nepoată, este mult mai ușor să comunicăm, să ne găsim pe aceeași lungime de undă, chiar dacă ea locuiește când în Dublin, când în Bruxelles. Faptul că îmi este atât de apropiată sufletește mă ajută să simțim la fel.

“A explodat un reflector chiar deasupra mea”

Spune-mi o întâmplare de pe scenă, ceva ce n-ai uitat niciodată.

-Nu am să uit momentul când repetam pe scena Festivalului de la Mamaia în 1991. Era ultima repetiție șnur înainte de spectacolul propriu zis. Repetiție cu costume, cu camere, cu regie etc. În timp ce cântam, extrem de implicată și plină de emoții, era o piesă lentă, sensibilă și foarte grea (Dă, Doamne, cântec!), a explodat un reflector aflat chiar deasupra mea.

M-am speriat îngrozitor, dar nu am schițat niciun gest, nu m-am oprit nicio secundă din cântat și am încercat să rămân ancorată în piesă. Am reușit să păstrez aparențele cum că nici măcar nu mi-a păsat de cele întâmplate, deși eu tremuram toată din cauza incidentului. Îmi amintesc că am fost lăudată pentru asta, pentru faptul că nu m-am lăsat distrasă de eveniment și mi-am continuat momentul.

Carmen Trandafir vorbește despre mariajul cu Emil Grădinescu

Care este secretul unei căsnicii de durată, așa cum este a ta?

-Nu știu dacă există un secret sau o rețetă. Noi, când am hotărât să facem pasul, eram siguri că o facem pentru totdeauna. Ne completăm, cu bune și cu rele. Chiar dacă nu ne-am , relația ar fi mers la fel în continuare. Cred că înțelepciunea și răbdarea ajută să trecem peste anumite obstacole. Și, bineînțeles, iubirea.

Spune-mi, sincer, acum ești la fel de îndrăgostită?

-Dragostea se transformă în timp, capătă noi fețe. Pasiunea de la început devine afecțiune. Iubirea a rămas aceeași.

Care sunt cele mai importante calități ale soțului tău?

-Exact ce spuneam: înțelepciunea, inteligența, răbdarea, pasiunea pentru gătit, plăcerea de a stă acasă atunci când nu muncește, dorința de a petrece tot timpul liber alături de familie.

Care este secretul tinereții tale? Respecți niște reguli, ții vreun regim, mănânci ceva în mod special?

-Păi dacă e secret, secret rămâne! Nu urmez nicio regulă anume. Gena cred că mă ajută foarte mult, apoi faptul că nu mănânc foarte mult, mănânc mai puțin decât ar trebui, mă satur repede, dorm bine, somnul e o terapie. Aaaaa, folosesc aceeași cream de față de mai mult de 10-15 ani…cremă românească.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Momentele în care am pierdut-o pe bunica mea și pe Mihaela Runceanu.

Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai trăit-o?

-Momentul în care mi-a ieșit pozitiv testul de sarcină urmat de nașterea Anei.

Ai vreun vis pe care vrei să-l îndeplinești și n-ai reușit până acum?

-Las viața să mă surprindă plăcut în continuare, în acest moment sunt fericită cu ce am și cu ce am realizat.