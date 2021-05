Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, dezvăluiri despre relația cu tatăl ei. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl ei. Tânăra a povestit cum se înțeleg, de fapt, cei doi.

Fiica lui Liviu Vârciu și a lui Ami Teiceanu a povestit și cum se înțelege cu actuala iubită a tatălui său, Anda Călin. De asemenea, tânăra e explicat și care este relația pe care o are cu frații săi.

De-a lungul timpului, legătura dintre Carmina și celebrul prezentator a fost una controversată și s-a aflat în vizorul presei. Tânăra a declarat cum stau lucrurile în realitate, precizând că nu tot ce se scrie este adevărat.

Liviu Vârciu are trei copii, Carmina – din relația cu Ami Teiceanu, și Anastasia și Liviu Matei, cu actuala parteneră de viață. De-a lungul timpului, relația cu fata cea mare nu a fost cea mai bună.

Carmina a recunoscut și ea acest lucru, dar e explicat că nu toate informațiile apărute în presă sunt adevărate: „nu tot ce apare la televizor sau în presă este adevărat. „Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata”.

„Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a mărturisit ea, potrivit Redacția.ro.

Tânăra a explicat și care este relația dintre ea și actuala parteneră de viață a tatălui acesteia, Anda Călin: „eu cu ea nu vorbesc. Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui.”

În plus, Carmina a povestit și cum se înțelege cu frații ei, copiii lui Liviu Vârciu și ai iubitei sale. Ea a dezvăluit că nu sunt foarte apropiați, dar că acest lucru se poate schimba. După terminarea liceului, ea intenționează să se mute la București și va fi mai aproape de tatăl său.

„Cu Ana am fost mai apropiată, dar asta nu ține de mine. Iar pe Matei l-am văzut o singură dată. Poate o să dezvolt o relație mai apropiată când o să mă mut la București și o să petrec mai mult timp cu ei,” a spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

