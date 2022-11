Carmina nu o acceptă pe iubita lui Liviu Vârciu: ”Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă”

Carmina Vârciu, fiica prezentatorului de la Prețul cel bun, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre relația cu părinții ei, care au decis cu mulți ani în urmă să o ia pe căi separate.

Carmina Vârciu, nu acceptă nici mamă și nici tată vitreg în viața ei

! Deloc ușor să devină un om responsabil de pe o zi pe alta, Carmina recunoaște că a fost greu la început, dar timpul vindecă rănile. Iar susținere părinților în orice decizie ar lua, chiar și cea de a deveni medic, îi conferă tinerei siguranța că va face față noului.

”Așa cum o face și mami, tati mă susține în orice aș vrea să fac. Dacă mâine mă trezesc și vreau să fiu un medic, mi-ar zice că nu-i de mine să mă las de treabă. Dar, dacă vreau, pot să încerc.

Mutarea singură am luat-o ca pe un experiment. Mă trezesc dimineața și îmi dau seama că sunt un adult responsabil. La început a fost un pic greu, având în vedere că am crescut cu mama și dacă era ceva, făcea mama”, a dezvăluit Carmina, fiica prezentatorului de la Antena 1.

Carmina și Liviu Vârciu, întâlnire rară la ceas de seară

Acum independentă și la casa ei, . Se văd rar din cauza programului încărcat al prezentatorului de la Prețul cel bun, dar, atunci când pot, caută să petreacă timp de calitate împreună. Și mai mult, Carmina chiar gătește pentru a-și impresiona tatăl.

”L-am chemat la mine acasă. Într-o seară sau când are el timp, pentru că este foarte ocupat cu filmările, am zis că o să gătesc o cină pentru amândoi. Îl invit acasă, frumos, curățel.

Luăm cina și după aceea înapoi la treabă. O singură dat, când am fost la el acasă, i-am gătit niște spaghete, dar eram amatoare. Eram la început și am pus în farfurie cât pentru 6 oameni, dar la gust au fost bune”, a mai spus pentru FANATIK celebra influenceriță.

”Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă… și nu există nici tată vitreg”

Atunci când vine vorba de relația cu partenerii de viață a părinților ei, Carmina este tranșantă și susține că pentru ea nu există să numească pe altcineva mamă sau tată, nici măcar cu apelativul de mamă vitregă sau tată vitreg. Nicio secundă ea nu a regretat separarea dintre Liviu și mama ei, din contră, este de părere că atunci când lucrurile nu au mai mers între ei, soluția cea mai bună a fost să rămână în legătură strict pentru ea și atât.

”Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e drum bun, cale bătut. Avem un copil, vorbim când îi necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui.

Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea. Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt.

Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia cu care ai mei și-au refăcut viața”, a mai mărturisit Carmina Vârciu.

Fiica lui Liviu Vârciu, probleme cu greutatea

Câteva kilograme în plus îi dau ceva bătăi de cap tinerei, care pe bază de stres nu are chiar silueta la care visează. Carmina admite că a pus câteva kilograme pe ea, dar nu e deloc îngrijorată.

”Înainte să mă mut, înainte de admiterea la facultate, mă stresam super tare pentru că am aplicat la mai multe facultăți și eram super stresată. Adică voiam să văd că am confirmarea că am intrat.

Și pe bază de stres am observat că am tendința de a mă îngrășa, nemâncând, că nu mănânc când sunt stresată. Nu pot să mănânc. Înainte, când era mai mică, mâncam măcar un biscuit”, a spus vizibil afectată, fiica lui Liviu Vârciu.

”Mă trezesc cu câte un kilogram pe mine”

Fiica lui Liviu Vârciu recunoaște că este ușor cam leneșă, deși are sala de sport la cinci pași de blocul unde locuiește. A făcut sport când era mică, dar acum nu prea se mai lipește nimic de ea, doar kilogramele, care, din cauza stresului s-au tot acumulat.

”Mănânc o dată pe zi sau niciodată, dar mă trezesc cu câte un kilogram pe mine. Vreo cinci kilograme aș vrea să slăbesc, dar mai mult tonifiere. Am făcut sală mult timp, m-am lăsat că am fost o putoare.

Când era mică am făcut 80.000 de sporturi, m-am lăsat de fiecare. Acum vreau să încep din nou să-mi fac abonament la sală, având în vedere că eu cobor din bloc și am cinci pași până la sală… și tot nu mă duc”, a mai declarat pentru FANATIK, în încheiere, Carmina.