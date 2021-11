Interviu cu Carmina Olimpia Cotfas, reprezentanta României în finala Miss Universe din Israel: ”Mi s-a schimbat radical viața”

Carmina Olimpia Cotfas, Miss Universe România, ne va reprezenta țara la finala mondială a concursului de frumusețe care va avea loc, peste trei săptămâni, la Eilat, în Israel. Acolo, frumoasa ardeleancă va face paradă, la proba costumului național, într-o ținută inspirată din cea a Reginei Maria, create de designerul israelian cu origini românești, Aviad Arik Herman.

Iar Carmina Olimpia Cotfas a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și despre ce înseamnă să fii Miss Universe România, dar și cât de greu e să demonstrezi că ești și frumoasă, și deșteaptă.

Carmina Olimpia Cotfas, un Miss care vrea să fie doctor în istorie

Carmina Olimpia Cotfas visează să devină doctor în istorie. Și, normal, să fie profesoară în acest domeniu. ”Sunt pasionată de istoria medie, îmi doresc să îmi dau licența pe cartea veche în Transilvania medievală, iar apoi urmează alte proiecte în domeniu”, ne-a dezvăluit frumoasa ardeleancă.

Doar că, până atunci, alături de alte tinere, la fel de frumoase, se implică în a demonta mitul ”frumoasă și proastă”.

”Din păcate, m-am lovit de această preconcepție destul de des (frumoasă, dar nu tocmai dotată intelectual, n. red.). Încă trăim într-o societate care are acest stereotip, dar cred cu tărie că Bianca (Bianca Tirsin, fosta Miss Universe România, n. red.) și eu facem eforturi să doborâm părerea asta prin cauzele pe care le susținem și prin impactul pe care îl avem din postura de Miss”, ne-a mai spus Carmina Olimpia Cotfas, Miss Universe România.

Și, la modul cel mai serios, de cum stai de vorbă puțin cu ardeleanca care ne va reprezenta la Miss Universe în Israel, îți dai seama că un asemenea stereotip este total greșit.

”Cu siguranță, sunt îndreptată spre cariera mea intelectuală, îmi doresc să mă dezvolt cât mai mult. Sunt o persoană foarte curioasă căreia în place să învețe și să împartă cunoștințele cu toată lumea. De asta, foarte des o să auziți de la mine că vreau să fiu profesoară și că îmi doresc o carieră în domeniul pe care îl studiez”, ne-a mai spus frumoasa tânără de 20 de ani.

Carmina Olimpia Cotfas: ”Mă uit, cu siguranță, la coronița de Miss Universe”

Carmina Olimpia Cotfas își dorește ca la concursul din Israel de pe 13 decembrie să aducă României un rezultat cât mai bun. Și, de ce nu, chiar un titlu, primul pentru țara noastră, dacă va obține suficiente voturi (poate fi susținută ). Dar știe că lucrurile nu sunt atât de ușoare și că frumusețea pe care o are trebuie dublată de o prezență scenic la fel de tulburătoare.

”Target? Mă uit, cu siguranță, la coronița de Miss Universe. Îmi doresc totuși să obțin măcar prima calificare pentru România în top 20”, ne-a spus Carmina Olimpia Cotfas.

Iar pentru asta, frumoasa viitoare profesoară a pus la bătaie tot ce a putut face. Începând cu ținutele de scenă, menite să impresioneze. Iar proba costumului national pare să fie atu-ul Carminei.

Rochia creată de designerul provenit din Israel și inspirată de portul reginei Maria a României, este făcută din este făcută din cel mai fin brocart şi are o broderie de lux cu motive româneşti.

Mai mult, ținuta, una unicat, prezentată la Atheneul Român la un eveniment organizat de Ambasada Israelului în România, costă enorm: undeva în jurul a 20.000 de dolari, prețul fiind justificat de cele peste 10.000 de cristale Swarovski colorate în roşu, galben şi albastru.

”Pentru mine acest eveniment are o dublă bucurie. În primul rând, pentru că Miss Universe are loc acest an în Israel şi în al doilea rând pentru că rochia pe care Miss Universe România o va purta în finală este creată de un designer israelian, dar cu origini româneşti”, spunea ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, David Saranga, la prezentarea rochiei purtate de frumoasa Carmina Olimpia Cotfas, recunoscând că va fi suporterul ei în finala din Israel.

Cum i s-a schimbat viața după ce a devenit Miss Universe?

”Este o responsabilitate enormă să fii Miss România. Mi s-a schimbat radical viața, efectiv, de când am primit coronița. Acum îmi dau silința să demonstrez lumii că este mai mult decât ceea ce se vede în spatele unui Miss și că merităm să fim susținute, ajutate și să avem sprijinul românilor”, explică C .

Iar la modul cel mai serios, ardeleanca care ne va reprezenta la Miss Universe a început să se implice din ce în ce mai mult în cauze sociale. ”Eu, în prezent, militez pentru educația copiilor și pentru accesul egal la sănătate și tratament”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmina Olimpia Cotfas.

De altfel, pe conturile ei de socializare se și pot observa acțiunile la care participă: proiectul umanitar “Dragă Moş Crăciun”, iniţiat de un grup de jurnalişti din Târgu Mureş, face lobby pentru vaccinare și se implică în tot felul de alte proiecte.

”Viața mea s-ar schimba instant, de la sine. A fi Miss Universe înseamnă să fii un lider, un om de cuvânt pentru întreaga lume. Aș vrea să arăt lumii că au pe cineva care să îi reprezinte, la care pot să ceară sfaturi, că pot să meargă la acea persoană cu orice problemă și o va rezolva într-un fel. Dar, ca Miss Universe, dacă voi avea onoarea să fiu aceea, mi se vor lărgi perspectivele”, a mai spus, pentru FANATIK, Carmina Olimpia Cotfas.

Cum a reacțioant tatăl tinerei Miss Universe când a văzut-o pozând în ipostaze fierbinți

Pe lângă proiectele pe care le are, Carmina Olimpia Cotfas are și o înfloritoare carieră ca model. Și, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, trebuie să pozeze sau să defileze în ținute sumare, unele care pun în evidență mai ales frumusețea.

”Ce a zis tata când am pozat în costum de baie (râde cu poftă, n. red.)? Cred că e un sentiment care îl încearcă orice tata la un moment dat. Până acum, știu că e mândru de mine. Cu siguranță, au fost și momente mai tensionate, dar are încredere în mine și știe că tot ceea ce fac este profesional, că sunt model profesionist și proba costumul de baie este un must”, spune cu umor, Carmina.

Și, pentru că este o femeie frumoasă și atrăgător de inteligentă, Carmina spune că are mari pretenții de la un bărbat care vrea să îi devină iubit. Și nu doar ea e pretențioasă, motiv de amuzament, din nou, pentru Miss Universe.

”În primul rând trebuie să îmi arate că are încredere și să mă sprijine în tot ceea ce fac. E foarte important, mai ales că un Miss are responsabilitate în fața întregii lumi, de aceea este important să știe că are un stâlp acasă. Pentru mine, în acest moment, familia este stâlpul de susținere și mi-au fost alături în fiecare moment, mai rele sau mai bune. Și, normal, să mă iubească, așa cum sunt.

(…) Frații mei îl analizează din cap până în picioare. Până acum, au corespuns, avem gusturi bune (râde, n. red.). Am noroc că am frați, nu aș putea să îmi imaginez viața fără frații și sora mea”, ne-a mai spus .