Carnagiu după explozia unei cisterne cu motorină, blocată sub un pod. Sunt cel puţin 8 morţi şi zeci de răniţi

Opt oameni au murit și zeci au fost răniți în explozia de sâmbătă dimineață a unei cisterne pline cu combustibil. Tragedia s-a petrecut la Boksburg, un orășel aflat nu departe de capitala Africii de Sud, Johannesburg.

Suflul exploziei a determinat prăbușirea unei părţi din acoperișul secției de urgență a Spitalului Memorial Tambo, a distrus două case și mai multe mașini, dar a rănit şi mai mulţi trecători.

Vehiculul a luat foc în timp ce trecea pe sub un pod, dar purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență, William Ntladi, a declarat că o anchetă este în desfășurare. Ntladi a spus că .

Cu toate acestea, există îngrijorarea că pacienții spitalului vor trebui evacuați din cauza prăbușirii unei părți a acoperișului, a adăugat el.

Se crede că explozia a avut loc după ce autocisterna a rămas blocată încercând să treacă pe sub respectivul pod. “Se presupune că şoferul a condus pe sub podul prea jos și s-a blocat acolo, iar frecarea a făcut ca vehiculul să ia foc”, a spus Ntladi.

A truck pulling a gas tanker crashed into a low level in Boksburg, South Africa. The level of the bridge compressed the tanker causing it to leak gas before exploding into flames. Number of people injured and deceased unknown

