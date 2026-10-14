Sport

„Carnagiu” la meciul echipei lui Andrei Coubiș contra lui West Ham! Românul a nimerit direct în „iad”: scor fluviu la final

Gabriel Neagu
15.10.2026 | 00:08
Carnagiu la meciul echipei lui Andrei Coubis contra lui West Ham Romanul a nimerit direct in iad scor fluviu la final
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Echipa lui Andrei Coubiș a luat două cartonașe roșii în 25 de minute. sursa foto: hepta
Lincoln City a avut un început de meci de uitat contra lui West Ham. Echipa lui Andrei Coubiș a încasat 2 cartonașe roșii în debutul partidei.
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Debutul partidei dintre Lincoln City și West Ham, din etapa 10 a Championship, a fost de coșmar pentru echipa lui Andrei Coubiș. În mai puțin de o jumătate de oră, Lincoln City a rămas în numai 9 oameni, din cauza mai multor intrări violente.

Echipa lui Coubiș a rămas în 9 oameni în mai puțin de 30 de minute

Partida de pe stadionul LNER a început cum nu se putea mai rău pentru Lincoln City. În încercarea de a recupera un balon, Tom Hamer, fundașul gazdelor, a intrat prin alunecare cu talpa înainte. Fotbalistul l-a călcat pe tibie pe Veltman. Duelul nu a fost trecut cu vederea de Kitchen. ”Centralul” partidei i-a acordat direct cartonașul roșu.

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Jocul dur al lui Lincoln City a continuat și a culminat în minutul 23. Atunci, McGrandles a încercat să paseze spre portar, dar mingea a fost interceptată de Bowen. În încercarea disperată de a nu încasa gol, mijlocașul lui Lincoln City îl trage pe Bowen. Fiind din postura de ultim apărător, McGrandles a văzut cartonașul roșu.

Echipa lui Andrei Coubiș a încercat să conserve rezultatul, retrăgând liniile mai aproape de propria poartă. Totuși, eforturile lui Lincoln City s-au dovedit inutile. În minutul 45, chiar înainte de pauză, West Ham a profitat de un corner. Bowen a centrat în careu, iar Mavropanos a reluat cu capul direct între buturile apărate de Wickens.

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Andrei Coubiș, doar rezervă în Lincoln – West Ham 0-6

Antrenorul lui Lincoln City, Chris Cohen, a decis pentru al doilea meci la rând să nu înceapă partida cu Andrei Coubiș în teren. Dacă etapa trecută, contra lui Sheffield United (3-0), fundașul român nici nu a făcut parte din lot, de data aceasta s-a aflat pe bancă. Unul dintre motivele pentru care nu a apelat la serviciile sale este pentru a se recupera după fereastra internațională. Andrei Coubiș a jucat în toate cele 4 meciuri disputate, fiind integralist în 3 dintre acestea.

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Perioada meciurilor naționalelor a fost solicitantă pentru fotbaliștii care au evoluat un număr similar de minute. Andrei Coubiș a jucat, într-un interval de 11 zile, nu mai puțin de 336 de minute. Acest număr este atins, în general, în 4 săptămâni de fotbaliștii care evoluează numai în competiții interne.

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Internaționalul român a fost introdus în cele din urmă pe teren în minutul 63, când scorul era deja 3-0 în favoarea echipei oaspete, însă nu a putut împiedica dezastrul. Până la final, West Ham a mai marcat de încă 3 ori, iar dezastrul pentru Lincoln a fost complet.

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