Carnea care are grijă de creierul tău. Poate fi consumată aproape zilnic și are beneficii uimitoare

Carnea are beneficii importante pentru organism, iar un anumit tip are grijă și de creierul tău. E foarte ușor de adăugat într-o mulțime de rețete și de asemenea, mai mereu are un gust deosebit.

Carnea de pui are grijă de creierul tău și poate preveni demența

Pentru un organism sănătos, dar și pentru o stare de bine, alimentația, dar și mișcarea, joacă un rol esențial. Este bine să consumăm alimente variate, astfel încât să ne asigurăm necesarul zilnic de vitamine și minerale.

Dr. Nuria Dianova, gastroenterolog, a vorbit despre alimentație, dar și despre carnea care are grijă de creierul tău. Este vorba despre carnea de pui, care, potrivit acestuia, poate să prevină demența.

Totodată, cât și cea de pasăre pot preveni inclusiv diabetul. Toate aceste detalii au fost confirmate de studiile realizate de-a lungul timpului. Iar avantajul e că , cea de pui poate fi consumată aproape zilnic.

„Au fost deja publicate recomandări dietetice pentru prevenirea bolilor neurodegenerative, inclusiv Alzheimer, iar oamenii de știință recomandă carnea roșie o dată pe săptămână, carnea de pasăre de mai multe ori pe săptămână (de trei până la cinci ori)”, explică medicul.

Ce beneficii are carnea de pui

Carnea de pui nu doar că are grijă de creierul tău, dar are mai multe beneficii decât cea de porc, vită, sau alte tipuri de carne roșie. Pe lângă asta, carnea de pui are puține grăsimi, dar și puține calorii. Cantitatea de fier însă e una destul de mare.

„Dacă comparați selectiv diferite părți ale puiului, uneori carnea de pui depășește 100 g de proteine pure, care sunt mai bine absorbite de organism”, adaugă Dr. Dianova.

Ce alte beneficii mai are carnea de pui? În primul rând e bogată în proteine de înaltă calitate. Totodată, carnea de pui conține vitaminele B6 și B12. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea normală a sistemului nervos și producerea celulelor sanguine.

Carnea de pui mai conține și fier, dar și zinc care e ușor de absorbit. Totodată, având în vedere conținutul său de minerale și de vitamine, aceasta are grijă și de pielea ta, deci poate fi consumată fără griji.