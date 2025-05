Carnea care este bună pentru sănătatea creierului. Medicul Vlad Ciurea: ”Favorizează procesele cerebrale”

Din alimentația oamenilor nu lipsesc fructele, legumele, cerealele, dar mai ales carnea. Cu toate acestea, puțini știu care este cea . Medicul Vlad Ciurea susține că una favorizează procesele cerebrale și o recomandă tuturor.

Vlad Ciurea, detalii despre cea mai bună carne pentru creier

Vlad Ciurea, profesor universitar și doctor în științe medicale, a fost invitat recent într-o emisiune unde a vorbit despre importanța alimentației. Specialistul în neurochirurgie a dezvăluit care este carnea ideală pentru creier.

Aceasta ajută organul să funcționeze normal și nu ar trebui să lipsească din dieta oamenilor. De asemenea, expertul este de părere că peștele slab oferă suficientă proteină creierului, cei mai buni pești fiind cei marini.

În plus, peștele slab are Omega 3, care are două forme de colesterol. Una dintre ele este benefică și cealaltă este mai puțin benefică. Toate acestea se potrivesc exact cu structura cerebrală și cu activitatea sinaptică de la nivelul creierului.

„Recomand pește slab și carne de curcan, cu puține calorii. Toate acestea favorizează transmițătorii din creier și ajută procesele cerebrale. Sunt cunoscute, dar e bine să le revedem din când în când”, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea, la .

Peștele slab, perfect pentru creier, susține medicul Vlad Ciurea

„Se consideră că peștele marin e cel mai bun, sigur că somonul sălbatic, nu cel de crescătorie. La pești sunt cei statici, care nu sunt atât de benefici pentru creier și cei activi, răpitori. Cantitatea de proteine din acel pește merge foarte bine pentru celula nervoasă.

Sunt dovedite aceste lucruri. Și România a trecut treptat de la alimentația care a fost predominant cu carne spre alimentația vegetală și alimentația cu pește”, a completat medicul Vlad Ciurea.

În aceeași notă, spune că inclusiv carnea de curcan este bună pentru creier. Se consideră cea mai low calories, având puține calorii. Așadar, este bună pentru funcționarea și sănătatea creierului uman.

Totodată, în emisiunea iThink moderată de Iusti Fudulu, specialistul Vlad Ciurea a mai susținut că pentru creier este bună și conopida. Din toate aceste alimente creierul își ia tot ce are nevoie, pentru a funcționa în condiții cât mai bune.