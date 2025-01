Carnea care este mai sănătoasă decât cea de vită și de porc. Se găsește în toate magazinele, dar puțini români o includ în meniu

Dacă te-ai săturat de porc sau de vită ori sănătatea ta are de suferit din cauza acestora, află că există cea mai sănătoasă carne, care nu se aseamănă cu cele două tipuri menționate anterior. Procentul de grăsime este mult mai mic și o poți prepara în orice fel dorești. De asemenea, o găsești în orice magazin, astfel că nu îți va deloc greu să te „împrietenești” cu ea.

Carnea de vițel, deși nu este aleasă de foarte multă lume, are beneficii de care puțină lume știe. Adăugată în meniuri mai ales în perioada sărbătorilor pascale, aceasta asigură o stare de sănătate mai bună decât consumul regulat de carne de porc sau vită.

Beneficii și proprietăți carne vițel

Acest tip de carne provine de la un vițel ce cântărește, înainte de sacrificare, mai puțin de 300 de kilograme. Este foarte fragedă și savuroasă, astfel că nici nu trebuie să te chinui cu rețete complicate atunci când o prepari. Carnea de vițel se digeră mult mai ușor și conține puține grăsimi, comparativ cu alte cărnuri.

Din punct de vedere nutrițional, cea mai sănătoasă carne este cea de vițel tocmai pentru că are un conținut ridicat de proteine, respectiv până la 20 – 24 g în 100 de g de preparat. De asemenea, are în concentrația ei o cantitate importantă de zinc, potasiu, fier, calciu, magneziu, fosfor, sodiu și vitamina B.

Pe lângă aceste substanțe atât de importante pentru sănătate, carnea de vițel, mai sănătoasă decât cea de vită și porc, conține CLA acid linoleic. Acesta este un tip de grăsime ce contribuie la accelerarea reducerii cantității de grăsimi rele din organism, îmbunătățește mineralizarea oaselor și are efecte importante antibacteriene și antioxidante.

Consumul regulat de carne de vițel ajută la întârzierea procesului de îmbătrânire a organismului, reduce aproape spre zero efectele dăunătoare ale radicalilor liber și, mai important, previne apariția diferitelor boli, cum ar fi diabetul de tip B sau ateroscleroza. Carnea de vițel mai ascunde și o cantitate importantă de colagen, indispensabilă în buna funcționare a articulațiilor, fiind indicată spre consum copiilor și vârstnicilor.

Preț carne vițel

Deși cea mai sănătoasă carne are proprietăți incontestabile, fiind , acest tip de carne nu are un preț foarte mare. Fermierii nu sunt foarte mulțumiți de acest lucru, mai ales dacă ar fi și mai mulți clienți, potrivit .

Un kilogram de carne de vițel are un preț mediu de 10 – 12 lei per kilogram. În cazuri în care animalul provine dintr-o vacă cu gene superioare, prețul poate ajunge până la 14 lei. Costurile ajung până la 25 – 30 de lei per kilogram în cazul vițeilor în carcasă. În funcție de zonă, prețurile se învârt în jurul a 10 – 17 lei per kilogram.

Rețete rapide carne vițel

Dacă vrei să te bucuri de carnea de vițel alături de legume proaspete, poți încerca o rețetă de vițel cu mazăre și cartofi noi. Ai nevoie de:

– 500 gr carne de vițel

– 1 ceapă mare

– 3 caței de usturoi

– 1 lingură bună pastă de roșii

– 80 ml vin alb sec

– 1/2 legatură pătrunjel

– 1/2 linguriță boia dulce

– 1 foaie dafin

– 1 cuișor

– 1 vârf cuțit nucșoară măcinată

– 200 gr mazăre proaspătă

– 300 gr cartofi noi

– 2 linguri ulei

– sare, piper

Pune o cratiță cu apă la fiert și ține-o pe foc până e gata tocănița. Taie carnea în bucăți mari și toacă ceapa foarte mărunt. Călește-o 2-3 minute, apoi adaugă carnea și prăjește-o bine până se rumenește. Stinge cu vin și lasă la fiert până se evaporă tot lichidul. Adaugă pasta de roșii, boiaua și verdețurile și călește 2-3 minute.

Adaugă două căni de apă și celelalte mirodenii și lasă la fiert circa o oră și jumătate. După circa o oră mai adaugă două polonice de apă fierbinte din cratița pusă inițial pe foc. Se va proceda la fel de fiecare dată când apa scade până ce carnea este fiartă foarte bine.

După ce te asiguri că carnea este destul de moale, adaugă mazărea și mai pune două polonice de apă fierbinte. Lasă la fiert încă 10 minute, apoi adaugă cartofii. Dacă sunt mici, pune-i întregi, dar dacă sunt mai mari, poți să îi tai felii pe lung. Adaugă apă dacă consideri necesar și lasă la fiert până ce și cartofii sunt fierți și lichidul a ajuns la consistența unui sos. Stinge focul, mai adaugă sare dacă consideri și lasă să se răcească puțin înainte de a servi acest preparat delicios.

Dacă tocănița ți se pare prea grea, poți face salată cu carne de vițel și ceapă. Îți trebuie:

– 400 gr mușchiuleț de vițel

– 1 cană suc de ananas

– 3 lămâi

– 2 linguri zahăr

– 1/2 ceapă roșie mică

– 1/2 ceapă galbenă mică

– 4 fire ceapă verde

– 1/2 legăturică pătrunjel

– 2 linguri crutoane de ceapă

– 2 linguri alune/caju prăjite

– 2-3 linguri sos vietnamez

– 1 ardei iute roșu (optional)

sare

Începe prin a tăia mușchiulețul în felii subțiri. Pune sucul de ananas la fiert, iar când fierbe pune feliile de carne. Nu le lăsa mai mult de 10 secunde. Procedează astfel cu toate feliile de carne până ce toate sunt opărite cu sucul de ananas. Amestecă zeama de la cele trei lămâi cu zahărul până ce se dizolvă complet. Pune feliile de carne de vițel în acest suc, amestecă și lasă-le să stea acolo circa 15 minute până ce carnea nu mai este roz. Stoarce carnea de zeamă și pune-o într-un bol.

Adaugă ceapa roșie și galbenă, tăiată anterior solzișori, ceapa verde tăiată rondele și pătrunjelul tocat. Adaugă și sosul vietnamez, puțină sare și amestecă. Lasă salata la odihnit până în momentul în care o vei servi. Atunci adaugă crutoanele de ceapă, alunele și ardeiul picant, dacă dorești. Se poate servi alături de orez basmati fiert.

Contraindicații carne roșie

Carnea roșie, asemenea oricărui tip de carne consumată în exces, are o serie de contraindicații. Cea de vițel nu este scutită de acest lucru, astfel că este bine să știți de ce nu e indicat să consumați nici prea multă carne de acest tip.

Oricât de bună ar fi pentru unele afecțiuni, carnea roșie cardiovasculare și a altor boli ale inimii. Asta se datorează conținutului de grăsimi. Specialiștii susțin că persoanele care consumă carne roșie sau carne procesată mai mult de zece ani au o speranță de viață cu zece ani mai mică decât persoanele care au consumat mai puțină carne de acest gen.

Unele studii vorbesc inclusiv despre unele tipuri de cancer asociate cu un consum zilnic de carne roșie, printre care cel de colon sau de sân.