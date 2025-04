Carnea care este mai sănătoasă decât cea de vită și de porc. Se găsește la Lidl, se prepară la cuptor sau friptă pe grătar, e considerată o delicatesă, dar puțini români o includ în meniu

Ce tip de carne e recomandat pentru o sănătate de fier? Aceasta este mai sănătoasă decât cea de vită și de porc. Se găsește în magazinele Lidl și se prepară de către gospodine la cuptor sau friptă pe grătar. Mulți spun că este o , dar puțini români o includ în meniu pentru că nu-i știu calitățile.

Aceasta este carnea mai sănătoasă decât cea de vită și de porc

Carnea de vită și cea de porc sunt printre cele mai achiziționate de oameni, însă studiile arată care este considerată mai bună decât acestea. Conform oamenilor de știință, este vorba de un produs care nu se găsește des în farfuriile românilor.

ADVERTISEMENT

Acest aliment se poate achiziționa de la Lidl, dar nu este întotdeauna pe rafturi, la ofertă. Pentru că este un preparat care nu se consumă frecvent de clienți nu este mereu la vânzare. Concret, aceasta este de iepure.

Sortimentul este popular în țări precum Italia, China, Spania și chiar Egipt, relatează . În Franța produsul este considerat o delicatesă datorită faptului că are puține calorii și grăsimi. În plus, are un gust cu totul deosebit.

ADVERTISEMENT

Savoarea și conținutul de nutrienți depind de tipul de iepure consumat. Iepurele domestic din crescătorii are un gust fin, în timp ce iepurele de câmp se bucură de o savoare mai intensă. Textura este, de asemenea, diferită la cele două feluri de iepure.

Cel domestic are o textură a cărnii mai moale, iar cea a iepurelui de câmp este mai fermă. Persoanele care adoră carnea mai sănătoasă decât cea de vită și de porc obișnuiesc să o pregătească în mai multe feluri.

ADVERTISEMENT

Se pretează excelent la cuptor sau poate fi friptă pe grătar. De asemenea, poate fi fiartă la foc mic, alături de diferite legume, pentru o tocăniță delicioasă. Sosul se poate face pe bază de vin, roșii sau smântână, astfel încât carnea de iepure să devină fragedă și savuroasă.

ADVERTISEMENT

Beneficiile consumului de carne de iepure

Carnea de iepure este considerată mult mai sănătoasă decât cea de vită și de porc. Acest lucru se datorează faptului că are un conținut scăzut de grăsimi și calorii, fiind recomandată inclusiv copiilor mici. Are seleniu, vitamina B12 și acizi Omega-3.

În comparație cu carnea de vită este mult mai săracă în proteine. Conține o cantitate mică de sodiu și are cel mai mare conținut de calciu și fosfor, față de alte sortimente de carne. De asemenea, carnea de iepure este ușor de digerat și este fragedă.

Se poate include în dieta persoanelor care au probleme digestive. Pentru că are un conținut scăzut de colesterol și grăsimi stabilizează procesele metabolice, prevenind arteroscleroza. Carnea de iepure este benefică în bolile severe ale ficatului.