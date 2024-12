Carnea tocată, între mit și realitate. Este sau nu bună pentru organism de sărbători. Medic nutriționist: „E un cerc vicios care duce la acumulare”

Carnea tocată este materia primă cu care gospodinele pregătesc numeroase preparate pentru masa de sărbători. Totuși, consumul excesiv, oricât de delicioase ar fi produsele, nu este deloc recomandat, mai ales pentru persoanele care au anumite probleme de sănătate, ca de exemplu biliare, hepatice sau gastrointestinale.

Carnea tocată – bună sau rea pentru organism

În ciuda credinței că produsele ce au la bază carnea tocată sunt e, specialiștii în nutriție explică faptul că nu carnea este periculoasă, ci felul în care aceasta este preparată. În cazul fierberii, nu există niciun risc, dar în cazul prăjirii în ulei apar contraindicațiile.

„Carnea tocată e de regim, nici măcar nu este grea. Problema e cum prepari carnea tocată. Poți să iei o bucată de carne, piept de pasăre sau carne de porc degresată, și o fierbi să faci ciorbă de perișoare, e ok, nu e absolut deloc rea. Dar în momentul în care ai folosit, ca materie primă, o carne foarte grasă, pentru a da gust bun sarmalelor, cârnaților, în momentul în care o mai și prăjești ca să dea gust bun produsului în cauză, aia, într-adevăr este rea”, explică nutriționista Corina Zugravu pentru FANATIK.

Alimente precum sarmalele, cârnații, slănina, jumările, caltaboșul sau piftia ori cozonacul sunt nelipsite de pe masa de sărbători, însă tot din cauza lor ajung foarte mulți oameni la spital. De ce? Pentru că mulți oameni nu știu ce înseamnă moderația, iar preparatele enumerate mai sus sunt cele mai periculoase în situația unui consum exagerat.

Excesul poate cauza probleme grave de sănătate

În cazul unei hepatite cronice sau a unei ciroze, pacienții pot suferi complicații în caz de abuz alimentar. Asta se petrece din cauză că bila, adică lichidul secretat de ficat și scurs în colecist care ajută la descompunerea grăsimilor, este „atacată” de lipidele din alimente și nu își mai poate îndeplini rolul. Acest risc este valabil și în cazul persoanelor sănătoase.

Dacă vorbim de persoane care au afecțiuni preexistente la nivelul ficatului, stomacului sau colecistului, consumului sau reducerea la minim în perioada Crăciunului.

„Nu alimentul e periculos, ci cantitatea lui. Se poate mânca absolut orice pe masa de Crăciun fără să se întâmple nimic, cu condiția să consumăm cantități moderate, iar cine are probleme biliare, digestive pe care și le știe chiar să renunțe la anumite produse încărcate de grăsimi, prăjite excesiv, cu foarte multă untură, deserturi umplute cu tot felul de minunății, maioneză la salata de beouf. Să consume foarte puțin sau chiar deloc ca să nu se resimtă după.

Deci poți să mănânci orice, cu mențiunea să mănânci în cantități moderate, ceea ce nu se întâmplă. Ai tot feluri de mezeluri grase, la felul doi ai iar o friptură grasă sau sarmale. Sarmaua, ca să aibă gust bun, trebuie să o faci cu o carne grasă. La desert mai bagi un tort sau un cozonac care a fost făcut cu 50 de ouă. Astfel de combinații nu au cum să facă bine nici măcar unui om sănătos”, mai susține medicul primar în .

Cât de ușor se slăbește după Crăciun

O falsă credință în ceea ce privește excesul alimentar de sărbători este că acele kilograme care se depun pe corpul și organele noastre ar putea fi eliminat cu ușurință în perioada de după sărbători. Specialiștii spun că acest lucru este, dacă nu fals, foarte rar, căci boost-urile de calorii din alimente afectează rapid un organism care a fost obișnuit cu un alt ritm de viață.

„Persoanele cu probleme digestive, în general, suferă direct și imediat și în cazul ăsta iei măsuri. Dar nimeni, în ansamblu, nu are cum să se simtă bine după astfel de mese. La toată problema cu bolile, cu grăsimile și cu digestia se adaugă și faptul că toate felurile acestea au o mulțime de calorii și că nu este judicioasă concepția conform căreia lasă că slăbesc pe urmă. O dată nu este în regulă să zăpăcești metabolismul, când îi dai prea mult, când îi dai prea puțin, și de pe altă parte, nu reușești întotdeauna să slăbești, mai ales că mai urmează și alte sărbători. E un cerc vicios care duce la acumulare, așa an de an, și după se ajunge la soluții radicale”, conchide Corina Zugravu.