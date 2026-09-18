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Carolina Stramare a anunțat că s-a despărțit de fotbalistul cu care a avut o relație vreme de aproape 3 ani. Miss Italia a dezvăluit motivul separării de sportivul mai mic cu 2 ani. Vedeta a fost discretă și a păstrat unele amănunte pentru sine.

Despărțire neașteptată între Miss Italia și un cunoscut sportiv

Modelul care a avut o relație cu Andrei Ionuț Radu, Carolina Stramare (27 de ani), s-a despărțit de tatăl fiicei sale. Italia 2019 și Pietro Pellegri (25 de ani) au devenit părinți, după ce manechinul a pus punct legăturii amoroase cu portarul român. Fostul căpitan al echipei naționale de tineret și șatena s-au separat în toamna lui 2022.

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Povestea de dragoste dintre cele două vedete italiene a prins rapid rădăcini, însă de curând a intervenit o ruptură. Vedeta, asemănată de multe persoane cu actrița americană Megan Fox, a dezvăluit că cu sportivul alături de care are o fetiță. Zvonurile au apărut pentru prima oară în urmă cu câteva săptămâni.

Acum a venit confirmarea. Cea care a făcut publice informațiile despre separare a fost chiar frumoasa șatenă. Aceasta a transmis că despărțirea s-a produs acum câteva luni, însă a preferat să păstreze tăcerea și să fie discretă. Cu toate acestea, foarte mulți fani au fost curioși să afle aspecte despre planul amoros și nu numai.

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„Nu am vorbit niciodată despre asta, nu pentru că ar fi fost ceva în neregulă, ci pentru că nu am vorbit niciodată despre viața mea privată și voi continua să nu o fac”, a explicat Carolina Stramare, potrivit Miss Italia 2019 nu a dat prea multe din casă, deși mulți sperau la asta.

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De ce s-au despărțit cei doi, de fapt

În ceea ce privește motivul pentru care au decis să o ia pe drumuri separate, Carolina Stramare s-a rezumat la doar două cuvinte: „Priorități diferite”, a adăugat Miss Italia 2019, mai arată sursa menționată anterior. Modelul nu mai are imagini cu fostul partener de viață pe social media, majoritatea fiind cu fiica sa sau de la diferite ședințe foto.

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Astfel, celebra italiancă a decis să lase în urmă trecutul și să se concentreze pe lucrurile din prezent. Copila care poartă numele Bianca se pare că este în centrul atenției sale. Șatena și fostul iubit au devenit părinți în ianuarie 2025. Evenimentul a avut loc la aproape 2 ani de când au început să formeze un cuplu. Prima întâlnire a avut loc în vara lui 2023.

Fetița a apucat să aibă o familie completă o perioadă scurtă, aspect evidențiat de Carolina Stramare. Șatena a subliniat că micuța nu este conștientă de ceea ce înseamnă o familie. În altă ordine de idei, vedeta nu a lansat acuzații împotriva fostului partener de viață, Pietro Pellegri. Cel mai probabil, cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor.