Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”

ADVERTISEMENT

Prins în mijlocul violențelor, milionarul român Nick Rădoi povestește pentru FANATIK cum trăiește teama la fiecare pas în Mexic. Mărturiile sale oferă o imagine clară a haosului de pe străzi și a tensiunii care cuprinde întreaga țară după căderea temutului „El Mencho”.

Orașe incendiate și atacuri armate în Mexic. Cartelurile reacționează violent după eliminarea lui ”El Mencho”

În aceste zile, Mexicul traversează una dintre cele mai grave crize de securitate din ultimii ani, o situație care a pus atât autoritățile, cât și populația civilă, inclusiv turiștii străini, într-o stare de maximă tensiune. Totul a început în urma unei operațiuni militare desfășurate de armata mexicană în statul Jalisco, în vestul țării. Operațiune în care a fost ucis Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept ”El Mencho”. Acesta era liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din lume, Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG).

ADVERTISEMENT

Moartea sa, pe 22 februarie 2026, a declanșat o reacție violentă și extinsă din partea membrilor cartelului și a grupărilor afiliate. În zeci de state mexicane au fost organizate blocaje rutiere cu vehicule incendiate, au avut loc atacuri armate. Mai multe mașini și clădiri au fost incendiate, într-o demonstrație de forță menită să paralizeze autoritățile. În urma confruntărilor, au fost raportate decese în rândul membrilor Gărzii Naționale și atacuri directe asupra bazelor forțelor de ordine, ceea ce a determinat mobilizarea a aproximativ 10.000 de soldați pentru restabilirea controlului.

Frică pe străzile statul mexican. Milionarul Nick Rădoi prins în răfuiala cartelurilor

Criza nu a rămas fără efecte asupra civililor. Situația a avut un impact imediat și asupra populației, după cum a aflat FANATIK de la Nick Rădoi, unul dintre românii aflați în acest moment în Mexic. Mai mulți turiști au rămas blocați în stațiuni precum Puerto Vallarta, iar aeroporturile internaționale au înregistrat anulări de zboruri. În același timp, autoritățile mexicane și mai multe guverne străine au emis avertizări de securitate, recomandând oamenilor să rămână în locuințe sau în hoteluri până la stabilizarea situației. Pe fondul haosului generat de violențe, au fost semnalate și evadări din închisori.

ADVERTISEMENT

Din mijlocul evenimentelor, Nick Rădoi a descris pentru FANATIK amploarea fenomenului și influența uriașă pe care cartelurile o exercită în anumite regiuni ale țării.

ADVERTISEMENT

„În Mexic sunt mai multe state conduse de carteluri. Statul Jalisco a fost condus de cel mai mare cartel, mai mare și ca El Chapo. A ajuns atât de puternic acest om că avea propria armată. Nu numai că avea armată, avea și resurse precum avioane, elicoptere pentru a se bate”, a relatat Nick Rădoi, în exclusivitate, chiar din mijlocul conflictelor.

„Nu am ieșit de trei zile pentru că sunt și cetățean american și este riscant”

Dincolo de cifre, intervenții militare și mobilizări de trupe, realitatea din teren este dominată de teamă. Pentru oamenii aflați în zonele afectate, fiecare zgomot puternic, fiecare coloană de fum sau informație apărută pe rețelele sociale amplifică sentimentul că situația poate scăpa oricând de sub control. Nick Rădoi descrie nu doar amploarea condus de Nemesio Oseguera Cervantes, ci și frica reală care l-a determinat să se izoleze complet în ultimele zile.

ADVERTISEMENT

„Au decis să-l prindă și să-l omoare atât pe ”El Mencho”, cât și pe mâna lui dreaptă. I-au arestat și copilului. I-au curățat deja pe toți care conduceau acest cartel. Restul cartelurilor care există în Mexic s-au alăturat și au început, în mai multe locații, să dea foc magazinelor, mașinilor, locurilor alimentare.

Eu sunt în Mexic pentru tratament, știți că am niște probleme de sănătate, și le fac și aici, dar și în America. Nu am ieșit de trei zile pentru că sunt și cetățean american și este riscant”, a mărturisit românul, pentru FANATIK.

27 de militari uciși și posibila intervenție a Americii

Armata mexicană a intervenit pentru a calma situația, însă , iar aproximativ 27 de militari și-au pierdut viața, potrivit relatării sale. În opinia lui, reacția cartelurilor este departe de a se fi încheiat, iar tensiunea rămâne la cote alarmante.

„Armata mexicană a intervenit să liniștească apele, dar au murit vreo 27 de oameni dintre ei. Acum cartelurile sunt foarte, foarte pornite și urmează să facă alte lucruri care credem că vor fi mult mai rele. Adică vrea să împuște oameni, vrea să aresteze americanii de pe aici, pentru că datorită tehnologiei Americii s-a ajuns să-i prindă.

Situația este atât de gravă încât există posibilitatea ca America să intervină și să curețe cartelurile, pentru a o ajuta pe președinta Claudia Sheinbaum să elibereze Guvernul Mexicului de sub puterea lor. Tuturor celor de aici le este frică de ei. Îi amenință pe cei aflați la conducere că le omoară familiile, copiii, părinții”, a mai povestit Rădoi despre situația conflicuală din Mexic.

Mexicul a ajuns la limită? Toată lumea așteaptă decizia președintei

Românul spune că autoritățile par să fi ajuns într-un punct critic, însă incertitudinea planează asupra următorilor pași. Nick Rădoi este de părere că totul depinde de decizia politică ce va fi luată la cel mai înalt nivel.

„Cred că au ajuns la limită și nu mai rezistă. Nu știm ce se va întâmpla. Nu știu în ce măsură președinta Mexicului îi va da aprobare lui Trump să intervină. E clar că și ei îi este teamă să nu fie vizată de cartel. În momentul de față pare că joacă două roluri, pentru că nu spune mare lucru. Iar lumea din Mexic este foarte supărată pe ea, fiindcă nu ia măsuri clare.

Dacă ai început acest plan, du-l până la capăt. Termină-l, nu-l lăsa așa, pentru că altfel cartelurile își recapătă puterea. Pentru ei nu este o problemă să pună un alt lider în loc. Acum vorbim despre cartelul din Jalisco, care a rămas fără conducător, dar îl vor înlocui rapid și totul va continua. Este momentul în care autoritățile ar putea face ceva decisiv, iar toată lumea așteaptă să vadă dacă va lua o hotărâre fermă și va continua planul până la capăt, ca să termine cu toate cartelurile din Mexic”, a declarat acesta, făcând referire la președinta Claudia Sheinbaum.