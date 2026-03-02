„Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit. La Dinamo a fost terenul prea ud”. Fanii FCSB vor „Derby de România” la barajul de Conference! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Inevitabilul s-a produs duminică, iar FCSB a ratat prezența în play-off-ul sezonului 2025-2026 din SuperLiga. S-a întâmplat după eșecul lui Dinamo cu FC Argeș, scor 0-1. Fanii campioanei nu sunt împăcați cu această situație, însă nu au de ales. Cu toate acestea, ei arată cu degetul către jocurile de culise pe care le-ar fi făcut rivalii de la Dinamo și CFR Cluj.

Ce săgeți trimit fanii FCSB după ce echipa a ratat calificarea în play-off: „Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit. La Dinamo a fost terenul prea ud”

După U Cluj – Oțelul 4-0, Farul – CFR Cluj 1-2 și Dinamo – FC Argeș 0-1, FCSB a rămas pe dinafara play-off-ului. Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a acuzat faptul că jocurile de culise au trimis de fapt campioana în afara top 6.

ADVERTISEMENT

Fanul roș-albaștrilor . În opinia acestuia, Farul a avut două penalty-uri cu CFR, care, acordate, schimbau soarta meciului. Apoi, despre Dinamo – Argeș, Gigi Mustață e ironic și spune că „terenul a fost prea ud”.

„La momentul ăsta, dar nu doar acum, se vedea cu ochiul liber, toată presa și toată lumea se montase pe noi. Că se fac cărțile pentru noi, că se fac cărțile pentru noi, că arbitrii trag pentru noi. Dar nimeni nu a luat în calcul CFR-ul. Atenție: nimeni nu a luat în calcul CFR-ul.

ADVERTISEMENT

Meci – penalty la Hermannstadt. Acum cu Farul. Sunt foarte multe lucruri din cauza cărora oamenii s-au montat pe noi. Dar în partea cealaltă nu. Ei bine, uite că s-a demonstrat înainte de ultima etapă. Dacă se dădeau de exemplu cele două lovituri de la 11 metri (n.r. la Farul – CFR Cluj), dacă aseară nu era prea ud terenul la meciul lui Dinamo (n.r. cu FC Argeș). Asta e, ce să facem. Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit”, spune Mustață.

ADVERTISEMENT

Fanii FCSB vor „Derby de România” la barajul de Conference

Liderul fanilor celor de la FCSB spune că lupta dintre echipa roș-albastră și rivali nu este încheiată. Mustață spune că s-ar bucura ca în barajul de calificare să întâlnească pe Dinamo.

„Noi vom câștiga fără discuție play-out-ul. Am înțeles că se joacă locul 7 cu locul 8, apoi câștigătoarea cu locul 3. Acum să se gândească foarte bine cei care au făcut toate jocurile de ce au muncit degeaba pentru a ajunge în play-off. Pentru că noi am putea scoate echipa de pe locul 3 sau 4.

ADVERTISEMENT

Mi-aș dori chiar Dinamo să cadă pe locul 3. Ca să îi scoți pe ei să joace în cupele astea de tenis. Altădată să înțeleagă că lucrurile nu stau chiar așa cum vor ei. (n.r. te-a deranjat meciul cu Argeșul) Păi, dacă am stat și m-am uitat la meci și se vedea clar. A văzut toată lumea”, a spus Mustață.

Dorința acestuia este ca titlul să nu fie câștigat nici de Craiova, nici de Rapid și nici de Dinamo. „Să ia CFR-ul! Ca să simtă toți pentru cine au făcut jocurile. Nici nu se pune în discuție. Argeșul o să joace invers și U Cluj va face cărțile tot cu CFR”.