Cartonaș roșu pentru Erling Haaland înaintea meciului Norvegia – Brazilia: „Susține suferințe atroce”

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai așteptate întâlniri din optimile de finală ale Cujpei Mondiale 2026 este cea în care față în față se vor afla Brazilia și Norvegia. Nordicii își pun toate speranțele în pofta de gol a lui Erling Haaland, dar starul are probleme în afara terenului.

Critici dure pentru Erling Haaland înainte de Norvegia – Brazilia

Deși este un adevărat monstru în fața porților adverse, atacantul norvegian surprinde în afara terenului cu ținutele pe care le afișează. Însă, ceea ce a atras atenția în mod deosebit sunt gențile de lux pe care le poartă mai tot timpul.

ADVERTISEMENT

Vedeta naționalei Norvegiei are , majoritatea dintre ele fiind de la Hermes Birkin, una dintre cele mai importante firme din domeniu. Iar o geantă de lux din această colecție ajunge să coste și aproape 90.000 de euro. Dar tocmai această colecție i-a adus critici masive din partea organizației PETA, care se opune maltratării animalelor.

”Erling Haaland poate fi ‘perfect’, dar colecția sa de genți Hermes Birkin primește un cartonaș roșu din partea noastră și a tuturor animalelor ale căror piei au fost luate pentru fabricarea acestor produse”, a declarat Mimi Bekhechi, vicepreședintele PETA UK, conform .

ADVERTISEMENT

Acuzat că susține cruzimea față de animale

PETA a prezentat procesul de fabricație al acestor genți și a dezvăluit ororile la care sunt supuse animalele. ”Crocodili loviți cu violență la ceafă ți cărora li se înfig tije metalice în coloana vertebrală, șopârle decapitate în timp ce sunt încă conștiente și vaci ținute în țarcuri insalubre înainte de o călătorie terifiantă spre abator”, a precizat organizația.

ADVERTISEMENT

”Un campion ar trebui să dea un exemplu de compasiune, nu să etaleze produse care sunt rodul cruzimii și al violenței față de animale. Având în vedere că atât de mulți tineri îi admiră și îi imit pe eroii lor fotbaliști, Haaland și-ar putea folosi faima pentru a combate cruzimea, în loc să o susțină”, a mai spus Mimi Bekhechi.

ADVERTISEMENT

Chiar la plecarea echipei naționale a Norvegiei pentru Cupa Mondială 2026, Erling Haaland a fost surprins cu o geantă HAC Birkin 50 ”Endless Road” în ediție limitată, în valoare de aproximativ 50.000 de euro.

Haaland, duel cu Brazilia pentru un loc în sferturi la CM 2026

Erling Haaland este marea speranță a Norvegiei la actuala ediție a Cupei Mondiale. Iar starul pare într-o formă de zile mari, marcând cinci goluri în cele trei partide jucate. , dar a fost cel decisiv pentru calificare.

ADVERTISEMENT

Pentru atacantul nordicilor urmează o provocare mult mai mare în optimi, deoarece se va duela cu fundașii cvintuplei campioane mondiale Brazilia. Partida este programată duminică, 5 iulie, de la ora 23:00, pe MetLife Stadium din New York.