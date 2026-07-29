Cartonaș roșu pentru Universitatea Craiova! Arbitrul l-a eliminat pentru proteste

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Universitatea Craiova a început dezastruos meciul cu Levski Sofia. După 0-1 în tur, oltenii s-au trezit conduşi cu 0-2 în minutul 16. Eleviil lui Coelho s-au trezit în finalul primei reprize, când Bancu a redus din handicap. Apoi, în startul reprizei secunde .

Daniel Tudor, eliminat în Universitatea Craiova – Levski

În minutul 81, arbitrul i a scos cartonaşul roşu. Nsimba a făcut un fault în atac, iar de pe bancă a venit un protest virulent asupra arbitrului din partea antrenorului cu portarii, Daniel Tudor.

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Italianul nu a stat nicio secundă la discuţii şi i-a arătat instantaneu cartonaşul roşu oficialului Craiovei, care a urcat în tribună. Marcenaro nu a avut mari probleme de arbitraj, deşi a împărţit multe cartonaşe galbene în ambele formaţii.

Universitatea Craiova îşi continuă drumul în Europa League!

În ciuda revenirii în forţă a Universităţii Craiova din a doua parte, Levski Sofia a ţinut de rezultatul de egalitate şi s-a încheiat 2-2. Bulgarii merg în turul trei preliminar din Champions League, acolo unde vor juca împotriva lui Kairat Almaty.

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Universitatea Craiova îşi continuă drumul în Europa League. Oltenii vor evolua în turul trei preliminar împotriva finlandezilor de la Kups Kuopio, care au pierdut fără drept de apel „dubla” cu Sabah, scor 0-3.