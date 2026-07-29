Sport

Cartonaș roșu pentru Universitatea Craiova! Arbitrul l-a eliminat pentru proteste

Universitatea Craiova a forţat o remontada spectaculoasă cu Levski Sofia, revenind de la 0-2 la 2-2. În finalul meciului, unul dintre olteni a fost eliminat pentru proteste.
Marian Popovici, Tibi Cocora
29.07.2026 | 22:24
Cartonas rosu pentru Universitatea Craiova Arbitrul la eliminat pentru proteste
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Cartonaș roșu pentru Universitatea Craiova! Arbitrul l-a eliminat pentru proteste, Sursa: sportpictures.eu
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Universitatea Craiova a început dezastruos meciul cu Levski Sofia. După 0-1 în tur, oltenii s-au trezit conduşi cu 0-2 în minutul 16. Eleviil lui Coelho s-au trezit în finalul primei reprize, când Bancu a redus din handicap. Apoi, în startul reprizei secunde Adi Rus a egalat scorul, 2-2.

Daniel Tudor, eliminat în Universitatea Craiova – Levski

În minutul 81, arbitrul italian Matteo Marcenaro a scos cartonaşul roşu. Nsimba a făcut un fault în atac, iar de pe bancă a venit un protest virulent asupra arbitrului din partea antrenorului cu portarii, Daniel Tudor.

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Italianul nu a stat nicio secundă la discuţii şi i-a arătat instantaneu cartonaşul roşu oficialului Craiovei, care a urcat în tribună. Marcenaro nu a avut mari probleme de arbitraj, deşi a împărţit multe cartonaşe galbene în ambele formaţii.

Universitatea Craiova îşi continuă drumul în Europa League!

În ciuda revenirii în forţă a Universităţii Craiova din a doua parte, Levski Sofia a ţinut de rezultatul de egalitate şi s-a încheiat 2-2. Bulgarii merg în turul trei preliminar din Champions League, acolo unde vor juca împotriva lui Kairat Almaty.

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Universitatea Craiova îşi continuă drumul în Europa League. Oltenii vor evolua în turul trei preliminar împotriva finlandezilor de la Kups Kuopio, care au pierdut fără drept de apel „dubla” cu Sabah, scor 0-3.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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