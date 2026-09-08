Sport

Soția lui Florin Ștefan a ieșit la atac după ce fotbalistul a fost dat afară de la Gaziantep: „Cartonaș roșu!”

Florin Ștefan nu a rezistat mult la Gaziantep, fiind înlăturat la scurt timp după demiterea antrenorului care l-a adus, Mirel Rădoi. Soția fotbalistul a reacționat dur în urma criticilor către el.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 10:15
Sotia lui Florin Stefan a iesit la atac dupa ce fotbalistul a fost dat afara de la Gaziantep Cartonas rosu
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Soția lui Florin Ștefan, mesaj dur după criticile primite de fotbalist. Foto: Instagram marinastefan_.
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Florin Ștefan semnase în vara acestui an, din postura de jucător liber de contract, cu Gaziantep. Recent, Mirel Rădoi a fost dat afară, iar turcii au renunțat ulterior și la serviciile fotbalistului de 30 de ani. Marina, soția sa, a reacționat dur după toate criticile primite.

Soția lui Florin Ștefan, reacție dură după ce fotbalistul a fost criticat și dat afară de la Gaziantep

Mirel Rădoi a fost dat afară de Gaziantep după doar 3 etape din noul sezon al SuperLigii Turciei. Antrenorul român îl adusese la echipă și pe Florin Ștefan, fostul său elev de la naționala de tineret a României, respectiv Universitatea Craiova. Demiterea tehnicianului a însemnat, la câteva zile după, și înlăturarea fotbalistului român.

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Criticat intens de turci, fundașul stânga nu s-a mai antrenat alături de coechipieri la prima ședință de pregătire condusă de noul antrenor Orhan Ak. Conducerea i-a reziliat și lui contractul, iar toate aceste evenimente au stârnit o reacție dură din partea Marinei, soția sa, care a postat un mesaj pe profilul personal. „Cartonaș roșu pentru toți oamenii care îi fac mici pe alții doar ca să pară ei mari”, a scris consoarta lui Florin Ștefan.

Florin Ștefan Gaziantep
Soția lui Florin Ștefan a reacționat dur

Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova

După doar un sezon în Bănie, în care a jucat în cupele europene și a câștigat Cupa și campionatul, Florin Ștefan nu a mai continuat la Universitatea Craiova. El nu a mai primit o ofertă de prelungire din partea oltenilor în vara acestui an, iar acest lucru l-a dezamăgit profund. „Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim.

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Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive”, a reacționat fotbalistul în exclusivitate pentru FANATIK. El a mai jucat în România la cluburi precum CFR Cluj, Rapid și Academica Clinceni, însă cele mai multe jocuri din carieră le-a bifat în tricoul lui Sepsi (151).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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