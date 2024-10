Gigi Becali l-a luat peste picior pe Costel Gâlcă înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Sorin Cârțu așteaptă o reacție de orgoliu a tehnicianului de pe banca tehnică a „juveților”.

Cârțu așteaptă reacția de orgoliu a lui Gâlcă după ce Gigi Becali l-a tăvălit: „Zilele astea, i-aș pune pe jucători cu zăbalele în gură”

Costel Gâlcă se reîntâlnește duminică pe stadionul „Ion Oblemenco” cu FCSB, de la ora 21:00. Tehnicianul Universității Craiova i-a antrenat pe „roș-albaștri” între 2014 și 2015, însă Gigi Becali nu are frică de fostul antrenor din Capitală.

Sorin Cârțu a auzit ce a spus Gigi Becali despre Costel Gâlcă și a reacționat la FANATIK SUPERLIGA. Fostul președinte al Universității Craiova așteaptă o reacție de orgoliu din partea antrenorului la derby-ul cu .

„Vreau să îl văd pe Costel cu o mișcare de mare orgoliu. Becali a zis că el se sperie de Craiova, dar nu e pericol cât timp îl are antrenor pe Gâlcă. Arată acum, să vedem. Zilele astea, i-aș pune pe jucători cu zăbalele în gură.

Vorba lui nea Tinel, dacă astăzi nu câștigați plecați fotbaliști acasă, vă încui vestiarul. Să le arate tuturor, nu doar lui Gigi”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Universitatea Craiova trebuie să plătească 500.000 de euro dacă îl demite pe Gâlcă! Sorin Cârțu: „Nu ar trebui să se lege de o clauză”

Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că o . Sorin Cârțu a reacționat după ce a aflat câți bani trebuie să plătească oltenii dacă îl dau afară pe antrenor.

„Nu ar trebui să se lege un antrenor de o clauză. Dacă ești cu sufletul pentru ceea ce ești angajat, pentru echipa respectivă. Nu ești tu spiritul Craiovei într-un mod din ăsta. Iei o înfrângere de tipul ăsta, mai vin și alte înfrângeri. Trebuie să iei și tu o decizie.

Eu am antrenat mai mult decât Gălcă. Am zeci de ani de antrenorat. Niciodată nu m-am legat de clauze. Niciodată nu mi-a plăcut să stau într-un loc unde nu am fost dorit.

Eu nu pot să stau cu cineva la masă sau să intru într-o casă și să văd că nu sunt dorit. Mă duc și îmi caut alta. Eu așa am lucrat. Și când a fost să întrerup, am întrerupt pe nebuniile mele. Și că am arătat așa și că am dat cu piciorul. Contracte de zeci de sute de mii de euro. Am făcut o chestie de amabilitate. Am căzut la pace. Nu pot să stau acolo să am doar energie în jurul meu.

Sunt Cârțu, îmi găsesc de lucru. Dacă nu îmi găsesc de lucru înseamnă că am o problemă. Dacă eu am plecat și nu îmi găsesc o echipă… Înseamnă că nu ai așa mare calitate sau nu ești așa mare antrenor pe cât te crezi”, a declarat Sorin Cârțu.

