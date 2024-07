Cârțu îi dă dreptate lui Gâlcă în „cazul Mitriță”. „Și eu aș fi procedat la fel”. Câți bani ar putea obține Rotaru pe jucător

Alex Mitriță nu s-a aflat în primul „11” al Universității Craiova în partida cu FC Hermannstadt, scor 0-0. Sorin Cârțu e de partea lui Costel Gâlcă în cazul netitularizării „Piticului atomic”, care ar putea să plece pe milioane de euro în această vară.

Cârțu îi dă dreptate lui Gâlcă în „cazul Mitriță”. „Și eu aș fi procedat la fel”

Costel Gâlcă nu l-a titularizat pe . Mijlocașul „alb-albaștrilor” face parte și dintr-un proces în care o așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Sorin Cârțu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre decizia lui Costel Gâlcă, pe care o consideră corectă. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Încă suntem dependenți de Mitriță, în repriza a doua am avut meciul sub control. Părerea mea este că evoluția echipei a fost influențată de intrarea lui Mitriță. A fost și Houri, am fost mult mai periculoși cu amândoi.

Au avut o evoluție foarte bună în repriza a doua, toate astea apar și după intrarea lui Mitriță. Numai Mitriță are trei sau patru situații, mi s-a părut că echipa a jucat, a făcut o partidă bună. Dintre toate echipele cu pretenții ca Rapid, FCSB, CFR sau Farul, Universitatea Craiova a arătat cel mai bine.

Mi s-a părut că Danciu a fost partea negativă din echipă, nu s-a ridicat la ceea ce se aștepta. Eu l-aș forța mai mult pe Bană. Mi-a plăcut și modul în care a gândit situația lui Mitriță, care nu a avut toate antrenamentele, așa se procedează”, a spus Sorin Cârțu.

Există un conflict între Gâlcă și Mitriță? Răspunsul lui Sorin Cârțu

„(n.r. – Crezi într-un conflict Mitriță – Gâlcă?) Nu, nu. Și eu aș fi procedat în felul în care a procedat Gâlcă atâta timp cât un jucător a făcut mai puține antrenamente în perioada de pregătire. E clar că are lipsuri, la asta s-a și gândit.

Ca antrenor așa se procedează, nu știu dacă a avut discuții cu el. Este un jucător cu standarde, trebuie să stai și să îi explici alegerile. Mihai Rotaru e bun la negocieri, poate să ia mai mult de 2 milioane de euro pentru Mitriță.

Poți să dai și 3 milioane de euro dacă ai un buget bun, nu știu”, a declarat fostul președinte al Universității Craiova.