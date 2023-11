Cârțu nu-l iartă pe Mititelu. „Nu pot uita că a dus echipa la Severin și ne-a închis stadionul”

Sorin Cârțu e de părere că Adrian Mititelu nu are dreptul să-i ceară respect după toți acești ani în care s-au înregistrat evenimente mai mult sau mai puțin plăcute, opinie exprimată în direct la

Sorin Cârțu nu-l iartă pe Adrian Mititelu

Asta, în contextul în care războiul dintre Universitatea Craiova și FCU 1948 pare că a reînceput. ”Tu consideri că merită Mititelu respect?”, a întrebat Horia Ivanovici, după care a primit răspunsul din partea lui Sorin Cârțu: ”Sigur, că-și bagă banii.

ADVERTISEMENT

I-am imputat pentru tot ce s-a întâmplat în timp. Când ai luat echipa, ai dus-o la Severin, ai închis stadionul, ai falimentat-o… Eu nu pot să îi iert astea. Bine, le iert, dar nu pot să le uit. Nu am cum să nu îmi reamintesc, când tu ai dus echipa la Severin, ai închis stadionul.

, că e echipa familiei. A falimentat echipa, a retrogradat-o de două ori, nu pot să le uit. Nu-mi cere mie nu știu ce să vin, cu nu știu ce respect față de tine, plus ce ai făcut, ele invocă acel banner pus de Peluza Nord.

ADVERTISEMENT

Același banner sau scris în același mod a stat și la Peluza Sud de multe ori. În același mod tu ai venit, sau peluza ta mi-a scris mie, nu pot să-i spun că tu i-ai învățat. Dar au venit și mi-au scris pe gard. Ai uitat că s-au băgat bâte la meciul când am jucat?

Au băgat bâte la tribuna oficială. S-a auzit că erau bâte să-l batem pe Rotaru și pe Cârțu. Astea nu pot să le trec cu vederea, așadar nu-mi cere respect”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Apoi, fostul mare jucător și președinte al Universității a lămurit și dilema . „Nu contest, avea un respect, respectă un adevăr. La modul ăsta. Nu contest, modul în care a gestionat într-o anumită perioadă destinele Universității, palmaresul echipei”, a replicat Sorin Cârțu.

Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Sorin Cârțu nu-l iartă pe Adrian Mititelu