Universitatea Craiova a împlinit astăzi, 5 septembrie 2025, nu mai puțin de 77 de ani de existență, iar marele eveniment nu putea fi trecut cu vederea de către clubul oltean. Pe Stadionul de Atletism din Bănie s-a organizat pentru a doua oară Turneul Ilie Balaci, iar o mulțime de copii au asistat cu drag la un spectacol și au putut lua contactul cu cei care au reprezentat și reprezintă Craiova Maxima.

Prezențe de lux pe Stadionul de Atletism din Craiova

Pe lângă spectacolele cu mimi și de magie, joaca cu roboții gigant, dansul cu mascotele și pozele cu panourile Universității Craiova, cei mai mici fani ai alb-albaștrilor au avut șansa inedită de a face o poză sau de a smulge un autograf de la legendele Științei. Campioni ai tuturor generațiilor, Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Aurel Beldeanu, Gabriel Boldici, Nicolae Negrilă, Nae Ungureanu, Florin Cioroianu, Daniel Mogoșanu, Costică Donose și Adrian Popescu s-au aflat în prim plan la marele eveniment din Craiova și au fost asaltați, bineînțeles, de fani de toate vârstele.

Cei mici și dornici de a-i încuraja pe elevii lui Mirel Rădoi au avut oportunitatea de a scrie un mesaj, așa cum știu ei mai bine, pe un panou gigant pe care era afișat un poster cu .

Mulți dintre ei au scris cu litere de tipar „CAMPIONII“, le-au urat succes alb-albaștrilor în meciurile care vor urma și și-au ales și favoritul, în speță .

Pe înserate, pe scena amplasată lângă tribuna oficială a Stadionului de Atletism au apărut Lorena Balaci, Ionuț Rada, Emil Săndoi, dar și președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu. Fiecare, la rândul său, a avut câteva cuvinte de încurajare și de motivare pentru juniorii prezenți, iar la final s-a trecut la cântat. Sorin Cârțu a pus stăpânire pe microfon și, alături de public, au cântat Oltenia Eterna Terra Nova.

Cârțu vrea să fie „detronat“!

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, este ultimul antrenor care a adus titlul în Bănie, mai exact în sezonul 1990-1991, an în care a fost cucerită și Cupa României. Prezent la evenimentul de împlinire a 77 de ani de existență a Universității, acesta a declarat că își dorește să fie detronat odată din fruntea acelei statistici și să se bucure de un nou titlu de campion și din postura de președinte.

De asemenea, Sorin Cârțu a punctat și faptul că acest eveniment și, implicit, „renașterea“ Universității Craiova coincide cu marea calificare în grupele Conference League.

„Sunt 77 de ani de existență, o sărbătoare importantă pentru noi, mai ales că aceasta coincide și cu cealaltă bucurie realizată de echipă, și anume calificarea în grupele Conference League. Deocamdată am început bine, dar contează extrem de mult cum vom continua. Obiectivul suprem este câștigarea campionatului, se știe asta, dar este drum lung. Am mai avut momente de acest tip și atunci când am jucat finala campionatului, când am pierdut în play-off-ul Conference cu Hapoel, dar acum sperăm să fie bucurie până la capăt de drum. Sunt ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova, dar îmi doresc extrem de mult să luăm titlul, să fiu „detronat“ odată din fruntea acelui clasament“, a menționat Sorin Cârțu.

Săndoi o vede campioană pe Universitatea Craiova

Emil Săndoi, cel care a jucat pentru Universitatea Craiova ca fundaș central (1983-1995, 1998-1999) și a antrenat echipa în trei mandate (1999-2000, 2002, 2014-2016) și-a adus aminte de momentele în care atât el, cât și colegii săi de generație erau prezenți pe terenul de fotbal, nu în tribune, așa cum s-au aflat de această dată.

„Acum stăm aici, pe bancă, dacă putem spune așa, dar înainte, cei prezenți la acest eveniment eram mai mult în teren. E o plăcere să ne reîntâlnim de fiecare dată și mai ales la momente cum a fost cel de astăzi. Noi am adus titlurile Craiovei și sperăm ca anul acesta să mai fie și alți jucători pe listă care să aducă titlul în Bănie“, a declarat Emil Săndoi.

Fostul antrenor al Craiovei este încântat de ceea ce prezintă pe teren echipa sa de suflet, dar și de lotul solid pe care l-a format Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Acesta mizează mai mult ca oricând pe un titlu în acest sezon pentru gruparea olteană.

Înainte de începerea campionatului, după ce am văzut transferurile care s-au făcut, modul în care acționarii și staff-ul au pregătit acest campionat, am declarat că va fi anul Craiovei. Dacă și până acum am spus de fiecare dată că și Universitatea are o șansă la titlu alături de celelalte echipe care au obținut campionate în ultimii ani, în momentul de față Craiova pleacă cu prima șansă. Este meritul lui Mirel pentru transferurile făcute, care sunt deosebit de bune pentru nivelul campionatului nostru. Văd o echipă echilibrată pe compartimente, cu jucători tineri, alții cu experiență și de aceea spun că ar fi extraordinar pentru toți iubitorii de alb-albastru un triumf în campionat“, a mai spus Săndoi.