News

Casa Albă vrea să afle cum va fi îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Răspunsul oficialilor ucraineni

Alegerea vestimentară a lui Volodimir Zelenski a stârnit discuții la Casa Albă. Cum va fi îmbrăcat liderul ucrainean la întâlnirea cu Donald Trump
Ana-Maria Tomescu
18.08.2025 | 19:00
Casa Alba vrea sa afle cum va fi imbracat Zelenski la intalnirea cu Donald Trump Raspunsul oficialilor ucraineni
Ținuta lui Zelenski, în atenția oficialilor de la Casa Albă. Va purta costum la întâlnirea cu Donald Trump? Foto Hepta

Casa Albă vrea să afle dacă președintele Volodimir Zelenski va purta un costum la întâlnirea de luni cu liderul SUA, Donald Trump, care va avea loc în Biroul Oval, potrivit surselor Axios. Reprezentanții de la Casa Albă ar fi întrebat oficialii ucraineni cum va fi îmbrăcat președintele Zelenski.

ADVERTISEMENT

Ținuta lui Zelenski, în atenția oficialilor de la Casa Albă. Va purta costum la întâlnirea cu Donald Trump?

Ținuta liderului ucrainean a devenit un subiect sensibil după întâlnirea de acum câteva luni, care s-a încheiat cu un eșec diplomatic. La acea vreme, Trump a criticat în mod sarcastic alegerea vestimentară a lui Zelenski, considerând că ținuta sa militară nu era potrivită pentru o întrevedere oficială.

Unii oficiali americani au spus că acest aspect a contribuit la tensiunile din timpul discuțiilor, conform Axios. Pentru întâlnirea de luni, sursele spun că Zelenski va purta o jachetă neagră, similară celei de la summitul NATO din iunie: „stil costum, dar fără a fi un costum complet”.

ADVERTISEMENT

La summitul NATO, apariția într-o ținută business a fost bine primită de Trump, care a apreciat că Zelenski „a venit îmbrăcat ca cineva care ar trebui să fie la NATO”, potrivit unui oficial american, arată Axios.

„Zelenski a venit îmbrăcat normal, nu a apărut ca un nebun, era îmbrăcat precum o persoană care are ce căuta la un eveniment al NATO. … Așa că au avut o conversație plăcută”, a declarat, la momentul respectiv, un oficial american.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Întâlnirea cu Trump și scandalul ținutei lui Volodimir Zelenski

De altfel, unul dintre consilierii lui Donald Trump ar fi precizat, în glumă, pentru sursa citată că ținuta liderului ucrainean ar fi „un semn bun pentru pace”, însă a adăugat că nu se așteaptă ca acesta să poarte un costum.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

Aceeași sursă a menționat că vicepreședintele Vance s-a arătat mai deranjat decât Donald Trump de aspectul și atitudinea lui Volodimir Zelenski la ultima întâlnire din Biroul Oval.

ADVERTISEMENT

Amintim că la vizita sa de la finalul lunii februarie la Washington, președintele Volodimir Zelenski a fost criticat de un jurnalist american pentru că nu purta costum la întâlnirea cu Donald Trump din Biroul Oval.

Discuția a degenerat câteva minute mai târziu, moment în care liderului ucrainean i s-a reproșat inclusiv că nu este recunoscător pentru sprijinul oferit de SUA în timpul războiului cu Rusia.

Volodimir Zelenski se află la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. „Rusia poate...
Fanatik
Volodimir Zelenski se află la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. „Rusia poate fi forţată să facă pace doar cu forţa”. Programul evenimentelor de la Casa Albă Update
Prognoza ANM pentru 18 – 31 august: temperaturi neobișnuite în ultima lună de...
Fanatik
Prognoza ANM pentru 18 – 31 august: temperaturi neobișnuite în ultima lună de vară. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din...
Fanatik
Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din ce domenii provin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!