Casa campionului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital

Casa unui campion NASCAR a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile au intervenit rapid, iar nu mai puțin de două persoane au avut nevoie de îngrijirea medicilor.
Iulian Stoica
30.12.2025 | 06:00
Casa pilotului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital. Sursă foto: Colaj Fanatik
Finalul de an vine cu o veste tristă pentru toți iubitorii NASCAR. Casa unui pilot cunoscut a fost cuprinsă de flăcări, iar autoritățile nu au putut salva locuința. Totodată, două persoane au avut nevoie de îngrijirea medicilor.

Casa deținută de Denny Hamlin a fost cuprinsă de flăcări. Locuința era folosită de părinții pilotului NASCAR, iar aceștia au fost transferați de urgență la spital după intervenția autorităților.

Pe internet s-au răspândit rapid filmulețe și fotografii de la locul cu pricina. Pompierii din Carolina de Nord au intervenit, însă locuința nu a mai putut fi salvată, verdictul fiind „daună totală”. Totuși, mașinile de lux aflate în garaj au fost salvate.

Intervenția pompierilor a fost promptă, doar că apelul pentru ajutor a venit mult prea târziu, casa fiind în jur de 50% arsă în momentul sosirii salvatorilor. Interesant este că, din lipsa hidranților, nu mai puțin de 15 autospeciale au intervenit.

David Toomey, șeful Lucia Riverbend Fire Department, a afirmat că locuința, conform The Athletic, a fost daună totală: „Am reușit să salvăm tot ce era acolo și să scoatem obiectele astfel încât să nu fie deteriorate”.

Compania imobiliară a lui Denny Hamlin, Won One Real Estate, deține locuința cu patru dormitoare. Casa a fost construită în 2015, la un an după ce compania sa a achiziționat terenul. De menționat este faptul că este al doilea incident petrecut pe final de al al piloților NASCAR.

Cine este Denny Hamlin

Hamlin, originar din Chesterfield, Virginia, este unul dintre marii campioni ai NASCAR. El a debutat în scenă în 2006, când a câștigat titlul de „Rookie of the Year” (n.r. – cel mai bun debutant).

De-a lungul carierei, Hamlin a câștigat de trei ori Daytona 500, în 2016, 2019 și 2020. De asemenea, și-a trecut în palmares prima victorie la Coca Cola 600 în 2022.

Hamlin este unul dintre cei mai bine plătiți piloți NASCAR și are o avere estimată la 65 de milioane de dolari. În sezonul 2025, el a terminat pe locul doi în clasamentul general al piloților, la doar trei puncte în urma lui Kyle Larson.

În cele 35 de curse ale sezonului, Hamlin a încheiat în top 5 de 14 ori și a obținut șase victorii. Hamlin, care deține împreună cu Michael Jordan echipa 23XI Racing, nu a făcut încă declarații cu privire la incendiul de la locuința sa.

