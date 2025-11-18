Casa celei mai frumoase fotbaliste din lume a fost jefuită! Reacția incredibilă a sportivei: „Data viitoare să faceți și asta, vă rog”

Sport

Alisha Lehmann, una dintre cele mai frumoase sportive din fotbalul feminin, a avut parte de o surpriza neplăcută. Casa ei a fost jefuită, dar a tratat acest incident cu o doză mare de umor
Ciprian Păvăleanu
18.11.2025 | 21:15
Casa celei mai frumoase fotbaliste din lume a fost jefuita Reactia incredibila a sportivei Data viitoare sa faceti si asta va rog
Casa Alishei Lehmann a fost jefuită, însă fotbalista a trecut peste acest incident cu zâmbetul pe buze. Foto: Colaj FANATIK
Alisha Lehmann, jucătoarea de fotbal de origine elvețiană, a avut un mesaj extrem de haios după ce a avut surpriza neplăcută de a-și găsi casa devastată de hoți. Din fericire, ea nu se afla acasă, însă le-a transmis infractorilor un mesaj clar prin intermediul rețelelor de socializare.

Alisha Lehmann, mesaj incredibil pentru hoții ce i-au devastat locuința

Alisha Lehmann este una dintre cele mai celebre sportive din fotbalul feminin, iar acest lucru se datorează atât calităților sale, cât și aspectului fizic. Luni seară, ea a avut o surpriză neplăcută, găsindu-și locuința cu susul în jos după ce unul sau mai mulți indivizi i-au pătruns în locuință în timp ce ea era plecată și au scotocit prin lucrurile sale cu scopul de a găsi obiecte de valoare.

Nu se știe dacă inculpații au și găsit ceva, cert este că sportiva celor de la Como a fost deranjată de un alt aspect. Ea le-a transmis prin intermediul Instagram ca data viitoare să facă curățenie, deoarece are o obsesie în ceea ce privește ordinea. „Data viitoare ați putea să faceți, vă rog, curățenie după ce îmi jefuiți casa? Sufăr de tulburare obsesiv-compulsivă”, a transmis ea pe profilul său de Instagram, la secțiune InstaStory.

Alisha Lehman InstaStory
Insta Story-ul Alishei Lehmann

Ce este tulburarea obsesiv-compulsivă, afecțiunea pe care Alish Lehmann susține că o are

Tulburarea obsesiv-compulsivă este o afecțiune psihiatrică, caracterizată prin diferite obsesii, cum ar fi gânduri, imagini sau impulsuri repetitive și nedorite sau comportamente mentale repetitive menite să calmeze anxietatea cauzată de diferite obsesii. Aceste simptome provoacă suferință și afectează semnificativ viața de zi cu zi, mai ales prin pierderea multor ore în care respectiva persoană încearcă să-și hrănească aceste dependențe.

Cele mai comune exemple în simptomele oamenilor ce suferă de tulburare obsesiv-compulsivă sunt: curățenie excesivă, în mod obsesiv, verificarea constantă a ușii sau a aragazului, aranjarea obiectelor într-un mod specific, etc.

Unde joacă Alisha Lehmann

În prezent, Alisha Lehmann joacă la FC Como Women, în Italia, și locuiește fix la granița cu țara ei natală, Elveția. Semnarea contractului său la Como a fost un adevărat eveniment, având în vedere că ea a venit de la Juventus Torino. Superba fotbalistă a ajuns la „Bătrâna Doamnă” odată cu transferul fostului partener de viață, brazilianul Douglas Luiz, de care s-a despărțit ulterior. Mijlocașul nu a confirmat în Italia, după ce nu a avut nicio contribuție ofensivă în 19 meciuri, așa că s-a întors în Anglia, la Nottingham Forest.

