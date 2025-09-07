Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video

Sport

Alex Bodnariu
07.09.2025 | 13:45
Casa lui Georgiy Sudakov, mijlocașul ucrainean de la Benfica, a fost lovită de rachete rusești în noaptea de duminică, în Kiev. Familia sa se afla acasă când atacul s-a produs. Panica a fost uriașă, iar fotbalistul a reacționat printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Scene cumplite la Kiev. Casa jucătorului de la Benfica, bombardată de ruși

Atacul face parte din seria de ofensivă continuă a Rusiei asupra Ucrainei, care a lovit, în ultimele luni, mai multe zone rezidențiale din capitală. Rachetele și dronele au distrus clădiri și au provocat incendii. Impactul asupra civililor este devastator.

Liza Sudakova, soția jucătorului, însărcinată cu al doilea copil, a împărtășit pe rețelele sociale frica prin care a trecut. „Este o noapte teribilă. Casa noastră a fost lovită. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață”, a scris ea.

Georgiy Sudakov a reacționat și el, vizibil afectat, printr-un mesaj pe Telegram. „Hei… orci, un atac la casa noastră… Vor spune că am echipament militar depozitat acasă”, a scris mijlocașul, referindu-se la propaganda adesea lansată de surse rusești.

Fotbalistul ucrainean de la Benfica se afla în cantonament în timpul bombardamentului

Complexul rezidențial în care se află locuința familiei Sudakov, în districtul Sviatoshynskyi, a suferit distrugeri serioase. Mai multe locuințe au fost afectate, iar presa locală a raportat doi morți, inclusiv un bebeluș de trei luni, și 17 răniți.

Războiul Rusiei în Ucraina continuă să pună civilii în pericol. Chiar și sportivii internaționali nu sunt ocoliți de efectele conflictului. În ciuda atacului, familia a reușit să scape nevătămată. Fotbalistul se află în cantonament cu echipa națională în aceste zile extrem de complicate.

