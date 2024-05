Casa în care ”locuiesc” peste 7.000 de ucraineni. Ar fi implicați inclusiv angajații Primăriei

Pentru că această localitate e la distanță foarte mică de Ucraina, mii de ucraineni își fac buletine contra cost în această localitate, pentru a avea apoi dreptul la alte facilități. Traficul cu buletine a înflorit mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, iar Primăria din localitate ar fi implicată.

Casa în care ”locuiesc” peste 7.000 de ucraineni

Astfel se poate că la o singură adresă locuiesc 7.000 de oameni. O spune chiar proprietarul imobilului, care o acuză pe o angajată de la Primărie că i-a întins o capcană. A acceptat inițial câte 50 de euro pentru fiecare ucrainean primit la această adresă, însă când a vrut să iasă din ”combinație” a fost refuzat elegant.

ADVERTISEMENT

și a făcut greva foamei în fața Primăriei, considerând că este o victimă în acest caz. ”La solicitarea unui prieten cu domiciliul în Ucraina, colegi de arme. Am început să pun persoane în spațiu, în spațiul meu de locuit, pentru întocmirea cărților de identitate. Am funcționat așa vreun an de zile. Era 50 de euro de persoană. Primeam bani, da, primeam bani.

La un moment dat, doamna Cozmiuc Gheorghina, care e lucrător în cadrul SPCLEP Bucecea, a intervenit și a zis dacă vreau să lucrez în continuare, să primesc sume de bani de la dumneaei, să semnez documente de primire a cetățenilor și ea s-a ocupat de toate documentele care sunt”, a declarat Aurel Ciubotariu, conform

ADVERTISEMENT

”Deci doamna respectivă îmi dădea câte două mii de euro la un interval și semnam. De două mii de euro însemnând 40 de acte, să zic, 40 de cereri, 40 de persoane. Niciodată n-au locuit efectiv, ci veneau doar pentru formalități și plecau. Figurau pe adresa mea. După ce doamna a început să-și însușească, ea tot semna în numele meu.

și până la București și în numele meu s-au semnat documente și s-au pus persoane în spațiu. În perioada aia nu puteam să fiu în două locuri în același timp. Și sunt persoane din comună care nici nu au proprietăți. Le-au întocmit niște contracte de vânzare-cumpărare false, cu niște documente false care le atașa acolo să poată lucra. Deci persoanele plecate în afară nu erau la momentul acela la țară. S-au trezit că au cetățeni ucraineni în spațiu și așa am mers eu mult, mult și bine. La un moment dat m-am hotărât să fac ceva, să intru în legalitate”, a mai povestit bărbatul.

ADVERTISEMENT

Mii de ucraineni își fac buletine lângă Botoșani, pentru a obține cetățenia

Cu toate acestea, Gheorghina Cozmiuc, femeia acuzată de Aurel Ciubotariu că ar fi implicată în acest ”grup infracțional organizat”, neagă orice acuzație. Femeia, angajată acum la Primăria Bucecea, spune că nu a încălcat niciodată legea. Tocmai de aceea nu au fost luate măsuri, pentru că nu există niciun caz.

”S-a clasat pentru că nu există probe. S-au analizat cererile ce le-au preluat domnii de la DGA în 2023. Un număr de 41 de cereri, au analizat scrisul domnului Ciubotariu, semnătura dumnealui și s-a clasat dosarul. A luat mai mulţi oameni în spaţiu, că legea era permisivă. Putea câţi oameni doreşte el. Acum, de doi ani de zile, poţi lua doar zece persoane.

ADVERTISEMENT

Eu nu am luat niciun ban. Nici nu mi s-a dat, nici nu am luat. Deci practic el închiria case şi la rândul lui subînchiria. Nu este cum au spus ei. S-a analizat scrisul. Scrie acolo în decizia de clasare”, a explicat Gherghina Cozmiuc. Potrivit sursei citate, bărbatul care face pe victima ar fi de fapt creierul din spatele operațiunii.

Acesta și-ar fi făcut o firmă și ar fi încercat un ”artificiu financiar”, pentru că ar fi închiriat locuințe de la oamenii din comună, după care caza în acel spațiu câte 10 ucraineni, cât îi permitea legea. Pentru ucraineni acest demers era util pentru că puteau să își încerce norocul pentru a obține cetățenia română. Primarul din Vârfu Câmpului, Maria Huţu, recunoaște că peste 3.000 de ucraineni s-au mutat peste noapte în sat, fiind vorba despre etnicii români care locuiesc în Ucraina și care acum încearcă cu disperare să-și redobândească cetățenia pe care au pierdut-o cândva.