Casa în care s-a născut Ion Țiriac a devenit hotel de lux. Cum arată imobilul din centrul Brașovului

Ion Țiriac a venit pe lume pe 9 mai 1939 în Brașov, fiul lui Ion și al Ecaterinei, doi ardeleni din Alba-Iulia care se stabiliseră la Brașov pentru o viață mai bună.

În ce cartier se află casa în care s-a născut Ion Țiriac

Țiriac s-a născut și a copilărit, alături de sora sa, Rodica, într-un apartament cu două camere aflat la parterul unei case din cartierul Șchei, situată pe o străduță îngustă și pietruită, a cărei liniște este spulberată în prezent de grupurile de turiști rătăciți prin labirintul orașului devenit parcă prea mic pentru cohortele de oameni ce umblă grăbiți cu umbrele în mână și cu rucsacul în spate pentru a bifa .

Ce obiectiv important se află lângă casa în care s-a născut Ion Țiriac

Reporterii FANATIK au vizitat casa natală a lui Ion Țiriac, care se remarcă prin culoarea verde a zidurilor exterioare și prin poarta semirotundă, din lemn, prin care se ajunge în curtea interioară a imobilului, acolo unde zumzetul orașului a devenit istorie. Apartamentul în care s-a născut Ion Țiriac are ferestrele la stradă, protejate de un grilaj din fier trainic vopsit în alb.

Intrăm în curtea interioară, care acum 75-80 de ani a fost universul copilăriei lui Ion Țiriac și i se va fi părut acestuia uriașă. Acum este un spațiu înghesuit, însă înveselit de ghivecele cu flori puse la balcoanele din lemn ale celorlalte apartamente care compun casa și de tufele cu trandafiri ce se profilează grațios pe zidurile albe ale acesteia.

Ce a vrut să facă Ion Țiriac cu apartamentul după moartea mamei sale

Așezat pe un scaun, ieșit să-și facă siesta, un bărbat pe la vreo 50 de ani savurează o țigară în calmul curții interioare. „Eu stau aici din adolescență, dar pe domnul Țiriac nu l-am văzut niciodată pe aici. E drept, mi-au spus vecinii că a trecut de vreo două ori, dar eu eram plecat cu treabă. Nu cred că a stat mai mult de cinci minute de fiecare dată”, ne spune Victor, care a ratat șansa întâlnirii cu miliardarul.

Locatarul ne anunță o schimbare recentă petrecută în casa natală a lui Ion Țiriac. „Vedeți că apartamentul în care au stat el și familia a fost transformat într-unul de lux de o companie ce a luat mai multe case în centrul Brașovului, pentru a le scoate la închiriat. La un moment dat, s-a zvonit că Țiriac a vrut să îl cumpere de la stat, după moartea mamei sale, dar nu s-a concretizat nimic”, ne mai mărturisește Victor.

Ce dotări are apartamentul scos la închiriat

Într-adevăr, apartamentul aflat la această adresă este listat pe site-urile de internet specializate în cazări, fiind renovat și transformat spectaculos. Este denumit Hotel City Center, deși e format din doar un apartament și e prezentat ca fiind situat la parter, dotat cu un dormitor, o bucătărie complet utilată, cu frigider și cuptor cu microunde, un living și un televizor cu ecran plat, iar suprafață totală este de 40 metri pătrați.

În fotografiile postate pe site-uri de proprietarii apartamentului se poate observa un pat cu cadru metalic, acoperit cu un pled de catifea, și un perete tapetat în nuanțe întunecate de albastru-verde. Pe pereți au fost agățate câteva mici rame de fotografii, dar și câteva oglinzi ornamentale care dau spațiului un aer clasic, păstrat și de restul mobilierului.

Cât costă o noapte de cazare în casa în care a copilărit Ion Țiriac

Pe site-urile consultate de FANATIK se mai menționează că locația se află la doar patru minute de mers pe jos de Piața Sfatului. Prețul unei nopți în apartament este de 270 de lei, indiferent de numărul de nopți pentru care se face rezervarea. Astfel, pentru începutul lunii iulie, două nopți petrecute în apartament, de duminică până marți, costă 540 de lei, pentru trei nopți se achită 810 lei, patru nopți costă 1.080 lei, iar cinci nopți fac 1.350 lei. Apartamentul este deja rezervat pentru toate week-end-urile din lunile iulie și august.

În schimb, se poate face o rezervare pentru Anul Nou 2026, între 30 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, doi adulți urmând să achite 1.620 lei pentru trei nopți de cazare, adică 540 lei pe noapte, dublu față de prețul obișnuit pe care îl percep proprietarii. Apartamentul în care a copilărit Ion Țiriac a devenit hotel de lux și nu muzeu, așa cum s-a speculat în presă că s-ar fi întâmplat, dacă miliardarul ar fi cumpărat casa în care s-a născut.

Ce a spus primarul Brașovului despre casa natală a lui Ion Țiriac

Cu toate acestea, primarul Brașovului, George Scripcaru, a demontat acest scenariu și a negat că . „Mă miră ceea ce-mi spuneţi, legat de casa natală a lui Ion Țiriac, cea din centrul vechi al Brașovului. Și vă ofer și argumente. Vorbesc cu Ion Țiriac, personal, constant. Cred că cel puțin o dată pe săptămână. Suntem, cum se spune, în comunicare permanentă. În plus, ieri sau alaltăieri am discutat și cu fiul său, cu Ion Ion. Nici unul, nici celălalt, tată și fiu, precizez, nu mi-au spus vreun moment că ar fi interesați de așa ceva. Credeți-mă, au probleme de business în Brașov. Despre alea am discutat! De ce să nu fi vorbit și despre casa sa natală, dacă și-ar fi dorit cu adevărat?! Ca atare, după părerea mea, nu există interes. Și nu există nici o altă poveste, în spate!”, a declarat Scripcaru pentru sportpesurse.ro.

Ce alte proprietăți mai deține Ion Țiriac

Ion Țiriac locuiește din 1990 într-o vilă din București ce a aparținut lui Gheorghe Maurer, un fost lider comunist, de care Țiriac a fost extrem de apropiat. Afaceristul a achiziționat două treimi din imobil, în care a investit peste 300.000 euro în renovări, și a inițiat demersuri să cumpere partea ce aparține RA-APPS-ului, prețul total fiind de aproape 4 milioane euro. Țiriac mai deține un penthouse cu o suprafață de 2.500 metri pătrați, în cartierul Stejarii. De-a lungul timpului, magnatul a mai deținut proprietăți la Monte Carlo și Munchen. În 2020, Țiriac a cumpărat, cu 5 milioane de euro, un domeniu în Namibia, pe care se află două vile și opt bungalouri.

Mașini Ion Țiriac

Mare pasionat de autoturisme, Ion Țiriac deține o colecție impresionantă ce conține 250 de autoturisme și motociclete. În galeria Țiriac Collection, aflată la Otopeni și care poate fi vizitată, se află peste 170 de exponate, printre acestea numărându-se mărci celebre precum Jaguar, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Cadillac, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Maserati, Ford, Chevrolet, Harley Davidson. Cel mai vechi exponat al colecției este un Hurtu 3 1/2 Quadricycle, fabricat în 1899.

Ce avere are Ion Țiriac

Ion Țiriac este cel mai bogat român, cu o avere estimată la peste 2 miliarde de dolari, acumulată de-a lungul timpului din impresariat sportiv, comerț cu autoturisme, imobiliare, servicii financiare, leasing și transport aerian. El are trei copii legitimi, pe Ioan Alexandru, Karim și Ioana, dar a anunțat că va împărți averea, în părți egale, și celorlalți 30 de copii pe care îi are.