Casa lui Vinicius a luat foc! Intervenție în forță a pompierilor din Madrid. Cum a reacționat starul de la Real

În casa lui , s-a produs un incendiu joi. Tavanul saunei a ars complet, așa cum notează . Fotbalistul nu se afla în capitala Spaniei în momentul în care s-au aprins flăcările. Atacantul este în cantonament alături de naționala Braziliei.

Sperietură uriașă pentru Vinicius! Casa vedetei de la Real Madrid a fost cuprinsă de flăcări

Imobilul de la periferia Madridului a fost cuprins de flăcări. Din primele informații, se pare că incendiul a fost provocat de o defecțiune electrică. Pompierii au ajuns la locuința lui Vinicius rapid și nu s-au înregistrat victime.

Totuși, casa fotbalistului de la Real Madrid a suferit daune serioase. Se pare că tavanul saunei, care se afla la subsol, a fost distrus complet. Primul apel la 112 a fost făcut la ora 11, iar pompierii au reușit într-un timp scurt să oprească răspândirea focului.

Cum a reacționat Vinicius când a auzit că i-a luat foc casa. Fotbalistul se afla în cantonament cu naționala Braziliei

Vinicius a fost informat de apropiați despre cele petrecute și, conform jurnaliștilor englezi, fotbalistul a rămas extrem de calm, întrucât nimeni nu a fost rănit în urma incendiului izbucnit la locuința sa din Madrid.

Atacantul celor de la Real Madrid se află la Seul, alături de restul lotului Braziliei. Naționala din America Latină va juca două amicale în Asia, unul cu Coreea de Sud și altul cu Japonia. Sud-americanii s-au calificat deja la Campionatul Mondial de anul viitor.

Starul de la Real Madrid a înscriso dublă în ultima etapă

Atacantul brazilian a înscris două goluri în meciul cu Villarreal din ultima etapă. Anul trecut, fotbalistul celor de la Real Madrid a terminat pe locul doi în cursa către Balonul de Aur.