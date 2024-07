Casa ororilor din Vaslui. Criminalii de la Pugeşti ar mai fi ucis o persoană, numărul victimelor acestora ajungând la trei

iar după prinderea vinovaților aceștia au mai recunoscut o altă crimă comisă. În căutarea celui de al doilea cadavru, anchetatorii au mai dat peste un alt treilea.

Seria crimelor lui Zoro și Narcisa continuă

Criminaliștii au finalizat investigațiile de pe dealul din Pungești, transformat de Zoro Marian Buzatu într-un loc de groază. În acest loc au fost descoperite noi oseminte, inclusiv o calotă craniană și alte fragmente osoase, care se presupune că aparțin Doiniței Nica, cunoscută sub porecla Veverița, scrie .

Comisarul-șef Dan Pelin a declarat că aceste rămășițe vor fi supuse analizelor ADN și antropologice pentru a stabili dacă aparțin unei singure victime sau mai multor persoane.

Poliția depune eforturi pentru a afla identitatea acestei persoane, despre care localnicii afirmă că ar fi trăit la un moment dat în bordeiul groazei din Pungești, dar a dispărut brusc, la fel ca Doinița, și nu a mai fost văzută niciodată, mai spune sursa citată.

Cum au ajuns cei doi criminali în serie

Un bărbat a fost ucis cu brutalitate, iar trupul său neînsuflețit a fost descoperit după câteva zile, într-o valiză abandonată la marginea localității Pungești.

Acuzatul susține că și-a surprins fostul coleg de celulă întreținând relații intime cu partenera sa. El afirmă că victima l-ar fi atacat cu un cuțit, moment în care ar fi reacționat în autoapărare.

Victima era originară din Bacău. Autopsia a relevat că a murit într-un mod violent, fiind lovită de mai multe ori cu un topor. După crimă, cei doi suspecți au încercat să scape de cadavru și să-și ascundă fapta.

Au pus trupul victimei într-o valiză și l-au abandonat la marginea unei străzi. Apoi, au mers pe jos opt kilometri și au făcut un live pe o rețea de socializare, pretinzând că se află în București, deși erau încă în Vaslui.

Prin acest truc, bărbatul și partenera sa sperau să deruteze autoritățile. În cele din urmă, au fost depistați și capturați de poliție în Brașov.

Potrivit publicației Vremea Nouă, cei doi, Narcisa și Zoro, ar fi mărturisit și o a doua crimă. Aceasta ar implica dispariția Doiniței Nica, cunoscută sub porecla ”Veverița”, dispărută în urmă cu un an. Cazul a fost prezentat la emisiunea Acces Direct acum un an, conform Observator.

Soțul Doiniței Nica a dezvăluit că fosta sa soție era prostituată și lucra la bordelul administrat de Zoro. El a menționat și un conflict cu Zoro, care i-ar fi furat mai multe lucruri din casă și i-ar fi provocat diverse probleme.