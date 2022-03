Casa Pariurilor Liga 1, etapa a 30-a. Runda se deschide cu Sepsi – FC U Craiova. Programul complet, clasamentul și televizările

În acest weekend are loc etapa a 30-a din sezonul regulat din Casa Pariurilor Liga 1, rundă care pune capăt întrecerii în comun a celor 16 echipe din primul eșalon, pentru că urmează partea a doua, împărțită în play-off, locurile 1-6 și play-out, locurile 7-16.

Programul meciurilor din etapa a 30-a în Casa Pariurilor Liga 1

Vineri, 4 martie

ora 20:30 Sepsi Sf. Gheorghe – FC U Craiova 1948

Sâmbătă, 5 martie

ora 15:00 UTA Arad – CS Mioveni

Duminică, 6 martie

ora 15:00 Gaz Metan – Chindia

Luni, 7 martie

ora 17:30 FC Botoșani – FC Argeș

Cine transmite la tv partidele din etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1. Piteștenii trebuie să bată la Botoșani pentru a prinde locul 6

Toate cele 8 partide programate în etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1 (ultima a sezonului regular) vor putea fi vizionate în direct la tv pe posturile Digi Sport 1, Telekomsport 1 și Look Sport / Look Plus. De asemenea, ele pot fi urmărite în format LIVE TEXT și pe site-ul FANATIK.RO.

Înaintea ultimei etape din Casa Pariurilor Liga 1 suspansul s-a diminuat mult după ce penultima rundă a calificat matematic alte două echipe în play-off, Farul și FC Voluntari. A rămas de decis doar cine va ocupa locul 6, FC Botoșani sau FC Argeș.

Și hazardul a făcut ca exact acum, în ultimele 90 de minute ale sezonului regulat stadionul din Botoșani să găzduiască luni, 7 martie, de la ora 20:30, confruntarea dintre echipa moldoveană și cea piteșteană, asta și pentru că Botoșani, care părea sigură de locul ei, a făcut câțiva pași greșiți în ultimele etape.

FC Botoșani este favorită la locul 6, pentru că joacă acasă dar și pentru că are două variante de calificare, victoria și egalul, distanța dintre ele fiind acum de un punct, 46-45, în favoarea echipei lui Marius Croitoru. Practic, pentru ca FC Argeș să termine pe locul 6 trebuie obligatoriu să bată la Botoșani.

Argeșul are șase victorii pe teren străin

Nu se anunță deloc o misiune ușoară pentru elevii lui Andrei Prepeliță aceea de a câștiga la Botoșani, pentru că acasă moldovenii au șase victorii, șase egaluri și doar două eșecuri. Ei nu ar mai fi avut acum nici o problemă dacă în ultimul meci de pe teren propriu ar fi bătut pe Mioveni, dar au făcut 0-0 și așa alb-violeții din Pitești au rămas în viață.

La fel de adevărat este însă și faptul că FC Argeș este foarte periculoasă în deplasare, unde a obținut șase victorii, iar cea cea arată că este nevoie de mare atenție când joci împotriva ei este succesul reușit la Ovidiu, pe terenul Farului, cu care se lupta atunci pentru play-off.

în timp ce Argeș, chiar dacă a învins pe FCSB, nu are altă variantă decât totul sau nimic în orașul unde se agață harta României în cui.

CFR Cluj are un avans consistent față de FCSB

joacă acasă cu Dinamo, care etapa trecută a oprit cu Sepsi seria de trei partide fără eșec și ar fi bomba campionatului ca „alb-roșiii” să scoată fie și un punct din Gruia, chiar dacă e posibil ca Dan Petrescu să mai menajeze din titulari.

FCSB a scrântit-o rău în ultimele 180 de minute dinaintea meciului cu Voluntari din ultima rundă. Echipa patronată de Gigi Becali a pierdut acasă cu Farul, meci suspicionat de FC Argeș a fi fost blat și apoi acasă la piteșteni, portarul Andrei Vlad comițând din nou o gafă de proporții, care îi poate marca sfârșitul de la FCSB. Partida cu Voluntari nu e deloc ușoară, ilfovenii fiind o echipă bine închegată și periculoasă.

Ultimul meci pentru Gaz Metan?

Duminică, de la ora 15:00, nu ar fi deloc exclus, ba probabilitatea este foarte mare, să asistăm la ultimul meci acasă în Casa Pariurilor Liga 1 pentru Gaz Metan Mediaș, care după ce a ajuns la 14 puncte penalizare pentru neplata unor foști jucători și antrenori și plecarea majorității fotbaliștilor, și-a anunțat decizia de a se retrage din campionat.

În aceste condiții între Dinamo și Academica Clinceni va fi lupta pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil, locul 15, distanța dintre cele două echipe fiind de trei puncte. Dinamo are misiune imposibilă la Cluj, Clinceni va juca la Mioveni, fără spectatori, primul meci al lui Adrian Mutu ca antrenor la Rapid.