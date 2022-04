Casa Pariurilor Liga 1, play-off etapa a 6-a. Farul – FCSB e cel mai atre meci al rundei. Programul complet, clasamentul și televizările

Fotbalul românesc nu stă pe loc nici măcar de Paște. Dimpotrivă, se va derula etapa a 6-a atât în play-off-ul, cât și în . Iar play-off-ul a devenit chiar fierbinte, după ce FCSB a învins liderul CFR chiar la Cluj și acum sunt trei candidate la titlu: CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova.

Casa Pariurilor Liga 1, programul etapei a 6-a din play-off

Duminică, 24 aprilie

ora 19:00 FC Voluntari – CFR Cluj

Luni, 25 aprilie

ora 18:00 FC Argeș – Universitatea Craiova

ora 21:00 Farul – FCSB

Cine transmite la tv meciurile din etapa a 6-a a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1

Toate cele 3 partide programate în a șasea etapă a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1 vor fi transmise în direct la tv de posturile Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport, dar vor putea fi urmărite în timp real și pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE TEXT.

Succesul absolut meritat al FCSB în Gruia, în condițiile în care primul șut pe poarta oaspeților a venit abia în minutul 90+2, a făcut să avem o a doua parte a play-off-ului în Casa Pariurilor Liga 1 absolut palpitantă și totodată a deschis și ușa craiovenilor să se implice în lupta la titlu, mai ales că ei străbat o perioadă de formă excelentă.

În acest moment, nu mai putem spune sub nici o formă că echipa campioană a ultimelor patru sezoane, CFR Cluj, mai are statut de favorită, chiar dacă, deocamdată, păstrează un avans de două puncte peste FCSB. Clujenii arată un fotbal lipsit de vigoare și de orizont, carențe care dacă nu vor fi îndreptate pot costa scump la final de sezon, deși la un moment dat aveau opt puncte avans și păreau scăpați în câștigători.

Examen greu pentru liderul CFR Cluj la Voluntari

trebuie să evite orice pas greșit de acum înainte, pentru că avansul de două puncte poate dispărea ușor. Oamenii lui Dan Petrescu se pregătesc de o deplasare deloc ușoară la Voluntari, în fața unei echipe care practică același tip de joc defensiv și care sigur se va așeza pe cel puțin două linii în propria jumătate.

Și acest lucru este problema cea mai spinoasă pentru CFR Cluj. Care nu este construită ca o echipă de atac, având forța de a pune presiune asupra unui adversar aglomerat. Deci va fi destul de dificil să găsească spațiile necesare prin care să poată găsi pozițiile optime de finalizare.

Universitatea Craiova merge decisă la Pitești pentru cele trei puncte

Craiovenii merg la Pitești cu un singur gând, să ia cele trei puncte, pentru a continua să viseze la un titlu care acum câteva etape părea o adevărată himeră. Echipa lui Laurențiu Reghecampf se află în formă maximă și victoriile obținute în fața lui FCSB și Farul în deplasare și CFR Cluj acasă nu au fost deloc întâmplătoare.â

Piteștenii pot fi obosiți după ce au jucat marți manșa tur a semifinalei Cupei României la Voluntari, pierzând cu scorul de 2-0, primul eșec din istoria confruntărilor directe cu ilfovenii, mai ales că au evoluat pe un teren extrem de greu, ca urmare a ploilor abundente căzute.

Farul – FCSB sau finul Becali acasă la nașul Hagi

Fără discuție, acum când play-off-ul a devenit incendiar, faptul că va juca la Ovidiu, împotriva Farului, acolo unde a obținut aproape de fiecare dată victoria pe vremea când evolua împotriva Viitorului, , ambele contracandidate acuzând o relație mult prea amicală între nașul Gică Hagi și finul său, nimeni altul decât patronul FCSB, Gigi Becali, deși de multe ori aceștia s-au contrat în direct.

Farul este o echipă care caută să joace mereu cu fața la poarta adversă, dar nu îi iese de fiecare dată, dovadă scorul de forfait pe care i l-a administrat Universitatea Craiova la Ovidiu fără nici un drept de apel. La fel ca oltenii, FCSB are totdeauna direcția numai spre careul advers, profitând și de faptul că are jucători tineri, foarte rapizi, în atac. FCSB îl are și pe acest puști fenomenal , autorul unor goluri de antologie și al victoriei din ultimele minute la Cluj.