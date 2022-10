Casa Regală e furioasă! Regele Charles și Camilla, puși de Harry în fața primului lor mare hop: „Nu pot modifica în niciun fel”

Regele Charles și Camilla Parker Bowles au un prim mare hop de trecut în noua lor calitate, de conducători ai Casei Regale. S-au făcut tot felul de scenarii de când a murit Regina Elisabeta a II-a în legătură cu provocările pe care le vor avea de înfruntat cei doi noi regi.

Memoriile lui Harry ar putea dinamita Casa Regală

S-a spus că trebuie să țină Regatul mai unit ca nicicând (n.r.: problema scoțiană și nu numai) și că imaginea Familiei Regale ar avea de câștigat dacă la tron ar fi urcat Prințul William și soția sa, Kate Middleton.

Prima bombă cu ceas pentru Regele Charles al III-lea și Camilla o reprezintă, însă, o carte, susține un biograf regal,

Mai precis, Casa Regală este extrem de furioasă în legătură cu volumul „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” („Răzbunare: Meghan, Harry și războiul din familia Windsor”). Cartea în care fostul duce de Sussex și-a scris memoriile este plină de dezvăluiri care nu îi pun într-o lumină tocmai favorabilă pe Charles și mama sa vitregă, Camilla.

Potrivit lui Tom Bower, cel care a scris cartea, regii sunt extrem de agitați din cauza apariției volumului. De cealaltă parte, Harry face toate demersurile să rescrie anumite pasaje din carte, odată ce a semnat un ”acord de pace” cu familia sa, după decesul bunicii sale, Elisabeta.

Harry este de-a dreptul disperat să rescrie cartea, dorind să elimine sau să minimalizeze ceea ce a notat despre Regina consoartă, Camilla și tatăl său, dar și despre fratele William și cumnata Kate.

Fostul duce de Sussex speră să reediteze cartea pentru a nu-și supăra tatăl

Bower susține că e prea târziu pentru a se face corecturile de rigoare, în ciuda tuturor presiunilor pe care le-ar putea face, la o adică, până și Regele Charles.

Harry a scris acest volum pe vremea când nu se înțelegea deloc cu familia sa. În urma , fratele lui William și tatăl său au făcut un pact. O întrevedere cu Charles a avut-o și Meghan Markle. Actrița i-a oferit, cel mai probabil, explicații despre o altă producție controversată ce urmează să apară pe piață. Este vorba de docuseria de pe Netflix a ducilor de Sussex.

„Cred că toată lumea e conștientă că ducii de Sussex nu pot modifica această carte în niciun fel”, spune Bower legat de memoriile lui Harry.

Memoriile lui Harry urmau să fie lansate în luna noiembrie a acestui an. Tot ce a putut obține soțul lui Meghan Markle până acum a fost o amânare până anul viitor, timp în care speră să convingă editura și biograful său să schimbe pasaje fără de care cartea nu s-ar vinde ca pâinea caldă.

Serialul de pe Netflix, amânat pentru 2023 din același motiv

Bower spune că în urma unor discuții purtate la Londra, cartea ar putea fi lansată, cel mai probabil, undeva în jurul Paștelui viitor. Aceasta ar putea include și un capitol despre înmormântarea Reginei.

Așa cum s-a aflat de curând, Meghan și Harry sunt cu musca pe căciulă și din cauza unui documentar pe care l-au filmat pentru Netflix. pe care au semnat-o, nu se știe pentru cât timp, cu Casa Regală.

Netflix spera să difuzeze serialul cu Meghan și Harry în luna decembrie, după premiera celui de-al cincilea sezon „The Crown”, care va avea loc pe 9 noiembrie. Din cauza reeditării serialului, producția celor doi ar putea vedea lumina zilei abia în 2023, la fel cum se întâmplă cu memoriile lui Harry.