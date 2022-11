Casa Regală, între foc și apă. Regele Charles, lovit de încă un mare necaz după exact 30 de ani

La 30 de ani de la incendiul care a cuprins Castelul Windsor, un alt eveniment provoacă pagube serioase Casei Regale a Marii Britanii! Castelul Balmoral, reședința familiei regale din Scoția a fost, din nefericire, afectat de recentele inundații din zonă, o recunoaște chiar administrația castelului.

Un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al Castelului Balmoral îi îndeamnă pe turiști să evite pe cât posibil moșia Regelui Charles, întrucât ploile au provocat daune semnificative și, cel mai probabil, curioșii nu vor avea deloc acces la principalul obiectiv turistic din Scoția.

„Vă rugăm să aveți mare grijă dacă vizitați Loch Muick. Inundațiile au provocat daune semnificative căilor de acces și podurilor noastre”, se arată în mesajul postat pe Twitter.

Pe lângă acest text, a atașat și două imagini care arată dimensiunea dezastrului provocat de furia naturii pe moșia Regelui Charles al III-lea.

Please take great care if you are visiting Loch Muick. The floods have caused significant damage to our tracks and bridges.

— Balmoral Castle & Estate (@Balmoral_Castle)