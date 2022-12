Casa ridicată din banii de pe echipamentul lui David Popovici este gata. Cum arată căminul fostei campioane Florentinei Filipovici

David Popovici și-a donat, în luna august, casca și ochelarii pe care i-a purtat când a câștigat primul titlu mondial la juniori, iar acum, gestul său a devenit un vis împlinit pentru o altă campioană care se se flă într-o situație dificilă.

David Popovici: ”Mă bucur că am fost de ajutor”

Vineri, 9 decembrie, Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la juniori, s-a mutat într-o casă nouă, alături de cei trei copii pe care-i crește singură. Imobilul a fost ridicat din banii obținuți din licitația pentru , organizată de fundația Hope and Homes for Children, care s-a ocupat și de construcție.

Campania de donații realizată pe platforma online Galantom a adus o sumă-record, în decurs de doar o lună, timp . O companie a răspuns apelului Hope and Homes for Children și a dublat suma, iar un celebru retailer a mobilat și accesorizat întreaga casă.

„Știu că a fost terminată cu succes casa, că arată bine. Mă bucur că am putut să fiu un mic ajutor în călătoria ta și a copiilor tăi și aș vrea să vă urez Sărbători Fericite, să vă bucurați de ea, să o stăpâniți sănătoși!”, a declarat David Popovici într-un mesaj video care i l-a adresat Florentinei Filipovici.

Și foștii colegi ai Florentinei i-au sărit în ajutor

De asemenea, terenul a fost achiziționat ca urmare a unei alte campanii umanitare organizate de colegii Florentinei, cu ajutorul Federației Române de Canotaj. Inițiativa a aparținut campionilor mondiali Ionela și Marius Cozmiuc, cei doi reușind să strângă 100.000 de lei.

„M-am bucurat enorm să fiu astăzi lângă Florentina și să deschidem împreună ușa casei sale. I-am fost aproape încă de la început, îi știam povestea, temerile, îngrijorările și durerea. Și mi-am dorit din tot sufletul ca acest om bun să fie răsplătit de Dumnezeu. Și a fost: cu alți oameni buni care, împreună, i-au oferit cele mai de preț daruri: siguranța unui cămin, încrederea în ziua de mâine și dorința de a merge mai departe”, spune Marius Cozmiuc, potrivit unui comunicat transmis de fundație.

Florentina Filipovici suferă de o boală grea

Casa Florentinei se află în județul Suceava, acolo unde trăiește Florentina Filipovici. Fosta sportivă nu doar că își crește singură copiii, dar se și luptă cu o boală grea. Tocmai de aceea, ajutorul primit este unul foarte important pentru ea.

„Familia Florentinei se mută azi într-un cămin primitor, călduros. Prima casă doar a lor. Primul lor Acasă sigur. Mulțumim tuturor celor care au contribuit pentru ca acest drum să fie posibil. E nevoie de mulți oameni pentru ca binele să se întâmple.

Mulțumim campionilor canotori, celor peste 2.650 de donatori individuali care au pus fiecare o cărămidă la temelia acestui nou început. Mulțumim Amaliei Enache, ambasadorul nostru, prin intermediul căreia am aflat de povestea Florentinei, lui David Popovici și tuturor celor care au ales să spună #SuntAici”, a declarat Robert Ion, Director General Hope and Homes for Children România.