Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată perfect din exterior, însă interiorul devine sumbru

O casă superbă la prima vedere a fost scoasă la vânzare pentru un preț de aproape 400.000 de lire sterline. Având în vedere ce se află în interior însă, suma pare una destul de neașteptată.

De ce a fost scoasă la vânzare casa superbă pentru o astfel de sumă?

Din exterior, cine se va uita . Are ferestre largi, o grădină generoasă, astfel că viața pe proprietate ar putea fi un vis devenit realitate pentru viitorul cumpărător.

Casa are patru dormitoare și este dispusă pe parter și primul etaj. Iar prețul inițial era destul de mare. Ulterior însă, vânzătorul a mai făcut modificări și a decis să o vândă pentru doar 350.000 de lire sterline.

Ce se ascunde în spatele unei locuințe perfecte? Straturi întregi de gunoi, dar și coridoare pline de saci. Odată ce se deschide ușa, casa care pare superbă din exterior devine un o adevărată groapă de deșeuri.

Cum arată casa în interior

Chiuveta din baie este plină de rufe. Toaleta în schimb este inundată, iar din interiorul ei dau pe dinafară diferite deșeuri. Pereții sunt și ei plini de pânză de păianjeni, iar plantele odată vii sunt acum uscate pe pervaz.

În anunțul pus la vânzare, agenția imobiliară subliniază clar faptul că Chiar și așa, multe persoane s-au lăsat influențate de ce au văzut în exterior și când au venit la vizionare au avut un șoc.

„Proprietatea cuprinde o casă individuală cu patru dormitoare, dispusă pe parter și primul etaj. Proprietatea necesită un program de renovare”, se arată în anunțul de vânzare.

Casa care ascunde un secret în subteran

Iar acest anunț vine după ce anterior, o altă casă cu patru dormitoare a fost scoasă la vânzare în Nottingham. Vorbim despre casa care la un moment dat i-a aparținut poetului romantic Lord Byron, casă listată în gradul II.

Uimitoarea proprietate are chiar și o placă pe fațada sa dedicată lui Byron. În cazul acestei case însă, deși exteriorul poate că nu pare atât de atrăgător, secretele se află chiar în interiorul.

Mai exact, părțile cu adevărat uimitoare ale casei sunt ascunse în subteran. Practic sub proprietate se găsesc numeroase peșteri, labirinturi, care pe mulți i-au surprins în timpul vizionării, arată .

Și mai mult de atât, spațiul subteran este dotat și cu iluminat. Totodată, viitorii proprietari se bucură și de electricitate și încălzire. Astfel, nu doar camerele de la suprafață pot fi locuite, ci și cele de la subsolul clădirii.