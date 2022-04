Căsătoria saxofonistului Armin Nicoară și a cântăreței Claudia Puican, dată peste cap! “I-am spus că nu cred că se poate”

Sunt câteva luni de când Armin Nicoară și Claudia Puican plănuiesc să se căsătorească. Și-ar fi dorit să facă o cununie restrânsă, însă lucrurile nu se pot întâmpla tocmai conform dorințelor lor. Tânărul saxofonist a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum și-au schimbat tot planul, după ce au început să creioneze lista de invitați.

Planul căsătoriei dintre Armin Nicoară și Claudia Puican, schimbat

Dacă inițial , așa cum ea își dorea tare mult, lucrurile au fost date peste cap. Datorită faptului că au mulți prieteni și rude, cei doi și-au dat seama că nu pot face nimic restrâns. Astfel, Armin și Claudia trebuie să regândească planul căsătoriei lor.

“Plănuiam să facem cununia religioasă, dar stăteam cu Claudia și făceam lista pentru invitați. Mi-a spus că ea a făcut și că s-au strâns 40-50 de invitați. Și când m-am apucat eu să fac lista am ajuns pe foaie la vreo 200 și ceva de persoană, dintr-un foc, fără să stau să analizez fiecare persoană. Sunt multe neamuri, prieteni, formația. Claudia voia cât mai restrâns, dar i-am spus că nu cred că se poate.

Dacă reușim să facem cununia… ne-am gândit vara asta, să vedem și cu evenimentele cum suntem. Dacă nu, ne gândim să facem toată nunta o dată. Noi vrem cununia religioasă. Claudia își dorește un copil și vrem să ne cununăm religios la biserică”, a spus Armin Nicoară pentru FANATIK.

Armin Nicoară, recunoscător iubitei lui pentru grija pe care i-o poartă

Recent, la plămâni și a trecut prin clipe dificile din cauza simptomelor. Claudia i-a stat alături minut de minut și a avut grijă de el, fapt pentru care îi mulțumește.

“Claudia a fost lângă mine chiar când am depistat problemele. Am avut cel mai mare noroc cu ea. Dimineața când m-am trezit după eveniment, în Irlanda, i-am spus: ‘Claudia nu mă simt bine’. Când am văzut că am febră a venit direct cu comprese pe mine, să scadă febra că nu aveam medicamente. Trebuia să îmi scadă cumva febra, noroc cu ea. Acasă mi-a făcut de mâncare, supă, ciorbă, ceaiuri. Ea a fost în totalitate lângă mine. Asta înseamnă că mă iubește foarte mult și ține la mine. Și eu o iubesc pe ea foarte mult”, a spus Armin Nicoară.

Medicul i-a interzis lui Armin Nicoară să cânte o perioadă

Armin Nicoară are nevoie de o scurtă pauză ca să își revină. Saxofonist de meserie, tânărul are nevoie de plămâni sănătoși pentru a putea performa. Medicul i-a recomandat să stea acasă și asta a și făcut, lipsind de la trei evenimente.

“Nu am voie să fac efort cu plămânii și cea mai mare problemă la mine e cu suflatul la saxofon. Asta e cea mai mare problemă. Trebuia să ajung la studio să termin melodii, nu am voie să fac efort cu plămânii. La trei evenimente nu am fost, noroc că a reușit să meargă Claudia și nu a prins-o răceala”, ne-a mai spus Armin.

Tratament prelungit pentru Armin Nicoară din cauza gravității bolii

Medicul a decis să îi prelungească tratamentul lui Armin Nicoară, deoarece nu s-a vindecat complet, semn că răceala a fost una extrem de puternică. De asemenea, a primit și recomandarea să nu facă foarte mare efort la evenimente deoarece pot apărea complicații la plămâni.

“Nu sunt 100% refăcut complet, nu credeam că o să fie o răceală gravă. Sunt destul de ok. Tușesc, sunt amețit, chiar și astăzi am vărsat de câteva ori. S-a acumulat cred că oboseala, asta a fost cea mai mare problemă. (…) Acum sunt sub tratament, trebuia să fac cinci zile, dar am fost la un control și mi-a spus nu sunt refăcut și trebuie să prelungesc perfuziile cu aproape trei zile în plus, antibiotic pe venă. Sper să fie totul ok pentru că în weekend nu am putut merge la evenimente, nu am avut voie să suflu. Mi-a spus doctorul că dacă cumva merg la eveniment și suflu și e frig e posibil să fac alte complicații, complicații nasoale”, ne-a mai spus artistul.