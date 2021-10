Căsătorie în familia Exatlon! Ciprian Mariș și Mădălina Vlad au devenit soț și soție

Ciprian Mariș și Mădălina Vlad, chiar dacă nu au fost concurenți în același sezon al , s-au cunoscut după ce Faimoasa a asistat la câteva lupte în cușcă ale luptătorului MMA, fost Războinic al emisiunii de la Kanal D.

Ciprian Mariș și Mădălina Vlad s-au căsătorit

După o relație care durează de doi ani, Ciprian Mariș și Mădălina Vlad au decis că este timpul să își unească destinele, așa că, alături de persoane dragi lor, și-au făcut jurămintele care i-au transformat în soț și soție.

”Soț si soție! Împreuna familia Mariș!”, a notat fostul Războinic de la Exatlon, alături de o fotografie cu frumoasa lui soție, Mădălina Vlad luând, totodată, decizia de a lua numele luptătorului MMA.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, ei doi au decis să aibă o căsătorie ușor atipică, Mădălina Vlad, devenită doamna Mariș, având un buchet de mireasă făcut in bomboane de ciocolată. ”Toată lumea așteaptă să mănânce din buchetul meu”, spunea, ieri, pe 24 octombrie 2021, în ziua nunții lor, Mădălina Vlad într-o înregistrare postată pe conturile ei de socializare.

Iar petrecerea, desfășurată în Cluj, orașul de baștină a lui Ciprian Mariș și care a adopta-o pe soția acestuia, a fost una de pomină, Mădălina dansând pe ritmurile muzicii populare până la epuizare.

ADVERTISEMENT

Cum a cerut-o de soție Ciprian Mariș pe Mădălina Vlad

Ciprian Mariș a pregătit îndelung momentul în care să își oficializeze relația cu Mădălina Vlad. De altfel, atunci când a cerut-o de soție, Ciprian Mariș a avut grijă ca momentul să fie unul de neuitat pentru fosta Faimoasă.

Astfel, anul trecut, Ciprian Mariș, alături de cel care avea să le devină și naș, au pus la cale o adevărată scenetă. Și, cu ajutorul unui echipaj de Poliție, Ciprian Mariș a organizat un adevărat hold-up viitoarei sale soții, Mădălina Vlad recunoscând, la acea vreme, că a trecut prin cele mai mari emoții ale vieții ei.

ADVERTISEMENT

E adevărat, în momentul în care a apărut Ciprian Mariș cu un inel în mână, a îngenuncheat și a cerut-o în căsătorie, Mădălina Vlad a uitat de tot și de toate și a acceptat fericită să devină soția Războinicului de la Exatlon.

Ciprian Mariș și Mădălina Vlad se iubesc de doi ani

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani, dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie (2019, n. red.), unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu”, povestea Mădălina Vlad despre relația cu Ciprian Mariș pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Relația lor însă a fost ținută, pentru câteva luni, ”la secret” din cauza faptului că Mădălina trecuse la acea vreme printr-un divorț dificil. Cu toate acestea, cei doi au decis să își asume relația, iar de atunci sunt nedespărțiți.

Cum pasiunea dintre Mădălina și Ciprian a devenit una mistuitoare, cei doi au decis, anul trecut, în plină pandemiei, să se mute împreună, la Cluj. Și, uniți în dragostea lor și de sport, amândoi făcând performanță în domeniile lor, MMA, respectiv atletism, cei doi au început să se și antreneze în doi.