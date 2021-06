Casele de pariuri nu mai cred în Simona Halep! Cotă incredibilă pentru câștigarea Wimbledon 2021

, în această săptămână, în condițiile în care recuperarea după accidentare nu decurge chiar atât de bine pe cât spera.

Jucătoarea de pe locul 3 mondial a ales să rămână în Germania, pentru a se putea antrena pe iarbă în această perioadă. Își dorește să participe la Wimbledon 2021, ba chiar să fie într-o formă cât mai bună.

Simona Halep are cotă uriaşă să îşi apere titlul la Wimbledon. 21,00 pentru un succes istoric pe iarba britanică

Dacă Simona Halep rămâne încrezătoare în șansele ei, nu la fel se poate spune și despre casele de pariuri. Cotă 21,00 la câştigarea Wimbledon 2021. Doar a zecea! Bookmakerii țin cont că , iar ruptura la gambă i-a dat și mai mult programul peste cap.

Simona nu a mai jucat niciun meci oficial din 12 mai, când se accidenta în partida cu Angelique Kerber, din turul 2 de la WTA Roma. A ratat inclusiv turneul de la Roland Garros, unde ar fi fost cu siguranță printre marile favorite.

Toate jucătoarele din top 10 par ușor ieșite din formă în acest moment, poate cu excepția Arynei Sabalenka, iar specialiștii au avut mari dificultăți în alegerea unei favorite la Wimbledon 2021. Naomi Osaka a anunţat că nu va participa la competiţie, ea oricum nu este o specialistă pe iarbă.

Ashleigh Barty e favorită la Wimbledon 2021, deşi nu a trecut niciodată de turul 4 în turneu. Serena, a doua cotă la succes

Cu o cotă de 7,50 a fost aleasă Ashleigh Barty ca favorită, oarecum surprinzător. Barty nu are rezultate notabile la Wimbledon, unde nu a trecut niciodată de turul 4. De altfel, are doar cinci victorii în carieră la All England Club. A doua favorită la Wimbledon 2021 este Serena Williams.

De şapte ori câştigătoare a turneului, Serena este şi ea departe de cea mai bună formă. Are doar 12 partide jucate în 2021 şi a pierdut o treime din ele. Cotă 8,50 din partea caselor de pariuri. Garbine Muguruza, câştigătoarea din 2017, este a treia favorită, cotă 9,00. Iberica a câştigat anul acesta turneul de la Dubai, dar nu a impresionat în rest.

Kvitova, Sabalenka şi Swiatek ar fi următoarele favorite, cotă 12,00 pentru ele. Kvitova are două titlul la All England Club, 2011 şi 2014, iar în acest an a câştigat turneul de la Doha. Dar din 2014 a mai câştigat doar şapte meciuri la Wimbledon şi nu a trecut niciodată de turul 4.

Swiatek şi Andreescu, cotate cu şanse mai mari decât Simona Halep. Deşi nu au câştigat niciodată un meci la Wimbledon!

Iga Swiatek este creditată cu şanse mai mari la titlu la Wimbledon 2021 decât Simona Halep, deţinătoarea trofeului. Alegere incredibilă, dacă ţinem cont că poloneza nu a câştigat niciun meci la Wimbledon în carieră. A jucat doar la ediţia din 2019 şi era învinsă în minimum de seturi de Victorija Golubic, în turul 1.

Nici Sabalenka nu a rupt gura târgului la Wimbledon. A câştigat un singur meci în carieră pe tabloul principal, din trei participări. O bătea pe Irina Kromacheva, în 2017, turul 1. Pierdea apoi la Carrina Witthoeft, pentru ca în 2018 să fie învins de Buzărnescu, iar în 2019 de Rybarikova.

A şaptea favorită este Bianca Andreescu, de asemenea o jucătoare care nu a reuşit să câştige vreun meci la Wimbledon. Cotă 15,00 la victorie pentru ea. Coco Gauff, 17 ani, a primit cotă 18,00. A jucat la Wimbledon doar în 2019 şi a fost eliminată de Halep în turul 4. Victoria Azarenka a primit cotă 21,00, la fel ca şi Simona Halep. Jucătoarea din Belarus are semifinale la Wimbledon în 2011 şi 2012. Meciurile de pe tabloul principal la Wimbledon 2021 se dispută în perioada 28 iunie – 11 iulie.