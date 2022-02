Drama Casianei, copila care a impresionat la “Românii au talent”. Are nevoie de 24.000 $ pe lună ca să trăiască

Casiana, pictorița de la Românii au talent, a impresionat juriul cu povestea ei de viață. Fetița suferă de o boală rară, fibroză chistică, care o împiedică să se bucure de viață.

Adolescenta a dezvăluit că de 16 ani poartă mască, deoarece orice virus i-ar putea afecta starea de sănătate. Din același motiv nu a putut să-și facă prieteni până la această vârstă.

Casiana a intrat în direct, joi, în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre cazul său. Pentru a putea duce o viață obișnuită, are nevoie de un tratament extrem de costisitor.

Tratamentul care-i ține Casianei boala sub control costă 24.000 de dolari lunar

costă 24.000 de dolari pe lună. În alte țări din Europa acesta decontat de Stat. În România, însă, bolnavii nu primesc niciun ajutor, motiv pentru care în ultimele săptămâni aceștia protestează în fața Ministerului Sănătății.

Mama Casianei a reușit să strângă banii necesari pentru tratament, însă nu suficienți pentru a-l cumpăra în fiecare lună.

„Au fost o grămadă de oameni săritori și cu o inimă mare care au vrut să o ajute. Cu ajutorul lor am reușit să strângem banii. N-am reușit în fiecare lună, din păcate, dar am putut să gestionăm o cutie de medicamente, încât să o ia pentru trei luni, nu într-o singură lună.

I-am dat mai puține pastile ca să reușim să strângem această sumă colosală măcar la trei luni. În fiecare lună chiar nu putem, e imposibil.”, a povestit mama

„Era pe marginea prăpastiei”

Mama Casianei a dezvăluit că, în urmă cu un an, înainte să înceapă tratamentul, Casiana nu voia să mai lupte pentru viața ei și era convinsă că o să moară.

„I-a adus în plus o viață nouă. Casiana a renăscut. În luna iunie a anului trecut era pe pagina prăpastiei. Era foarte depresivă. Spunea ca ea nu mai vrea să trăiască, să-și facă tratamentele, că ea oricum moare. Cedase.

Acum ea are o viață normală. Respiră. Râde. Nu mai are crize de tuse. Permanent are dorințe noi. Din nefericire, nu le putem face pe toate odată. Trebuie să le luăm pe rând.”, a adăugat mama adolescentei.

Casiana își dorește să fie un copil normal

Casiana, care a mers pentru prima dată la școală la începutul pandemiei, atunci când cursurile s-au mutat în mediul online, spune că își dorește să fie un copil normal.

„A fost o experiență complet nouă pentru mine și nu știam ce trebuie să fac. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg. Îmi place la școală și să învăț lucruri noi.

Am avut o expoziție și s-au vândut picturile, dar acum nu mai pot să pictez din cauza școlii. Îmi doresc să merg la școală, sa-mi văd prietenii, să fiu bine.”, a declarat Casiana.

Cum poate fi Casiana ajutată?

Pentru a reuși să strângă banii necesari tratamentului, mama tinerei artiste a deschis propria fundație, numită „Asociația Speranța Casianei”. Cei care vor să o ajute pe Casiana pot dona în contul: RO97 BTRL RONC RT05 7769 7901.