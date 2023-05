Căsnicia româncei Iasmina Hill cu milionarul care are Statuia Libertății, în pericol: „Mai bine mă duc în pădure”

Bărbatul are în administrare Statuia Libertății și este cu 34 de ani mai mare decât frumoasa Iasmina. Și, pentru că diferența de vârstă este atât de mare, „experiența de viață” este direct proporțională. Milionarul a mai fost însurat de două ori și are copii cu trei femei diferite. Acum, fosta familie a soțului ei, susține Iasmina Hill, ar vrea să o distrugă pe româncă.

Iasmina Hill și milionarul care deține Statuia Libertății, la un pas de separare din cauza familiei lui

nu are deloc viața pe care a visat-o atunci când s-a măritat cu unul dintre cei mai râvniți milionari. Românca a avut de-a face de-a lungul timpului cu momente extrem de delicate. Aceste situații, spune blondina, au fost provocate de copiii soțului ei.

Fiica cea mare a milionarului, fostele soții și fiica mijlocie sunt toate împotriva ei. Au acuzat-o pe Iasmina Hill că ar fi vrut doar averea bărbatului în valoare de zeci de milioane de dolari. Românca a povestit totul pentru FANATIK.

„Eu nu am fost pregătită de viața asta de mocirlă, tribunale și poliție. Apoi, încet, încet am început să mă autoeduc. Fosta soție m-a târât prin tribunale să justific eu unde sunt banii lui. De parcă eu aș fi știut ceva la 24 de ani. Habar nu aveam ce m-a lovit!

Fosta soție îi reproșează lui că stă cu una tânără, spune că stau pentru bani. Ea era pe stradă cu trei copii la propriu. L-a luat pentru că a salvat-o din sărăcie din Miami, iar ea se ia de mine. Eu nu am venit cu traista goală în New York”, a spus românca în exclusivitate pentru FANATIK.

Iasmina Hill, despre familia soțului: „Am fost călcată în picioare de multe ori”

Românca stabilită de mulți ani în America spune că episoadele halucinante dintre ea și familia soțului ei se întâmplă constant. Nu doar fostele soții ar avea ceva personal cu Iasmina, ci și fiicele lui.

„Fiica lui m-a acuzat că am închis-o în mașină, că nu poate dormi în casă. A venit poliția, a fost foarte urât. Nu am putut uita toate aceste lucruri. Când ai bani și timp liber te plictisești, cauți drame.

Eu am fost mult timp cu copiii lui, cu fiica cea mare, cu cea mică la scoală. Și tot eu mi-am luat-o din toate direcțiile. A venit și la botezul lui Michael, nu înțeleg ce s-a întâmplat.

Femeia voia să plece în Florida, Miami, cu tot cu copii, dar el a insistat să rămână. Uite ce s-a întâmplat, eu am suferit din cauza asta. Femeia aceea din frustrare a aruncat tot răul spre mine”, a dezvăluit pentru FANATIK Iasmina Hill.

Românca va fi lăsată singură de soțul ei: „Noi nu ne vom putea înțelege niciodată”

Milionarul care administrează Statuia Libertății va pleca toată luna iunie în New Jersey. Bradford Hill va sta cu toți copiii din celelalte căsnicii, dar și cu fostele soții. Bărbatul a fost însurat de trei ori, are un copil din flori și alți trei copii ai lui cu fostele neveste. În plus, milionarul mai are doi băieți cu Iasmina Hill. Acum, bărbatul vrea să își vadă copiii mijlocii la absolvirea liceului.

„Soțul meu pleacă în iunie în New Jersey. Copiii lui din căsnicia anterioară termină liceul, iar el va pleca acolo. Va veni fosta familie, fosta nevastă, părinții, toți. Va veni și fiica lui din Chicago. Va fi o lună foarte ocupată.

Dădaca mea va pleca în țara ei natală, iar eu rămân singură, dar îmi va veni o prietenă din România care mă va ajuta. Nu m-am gândit nicio clipă să merg în New Jersey. Mai bine mă duc în pădure singură cu copiii decât să stau cu cealaltă familie.

Noi nu ne vom putea înțelege niciodată. Au fost multe lucruri în trecut care m-au pus în situații grele și nu am de gând să revin în acea atmosferă”, a mai declarat vedeta pentru FANATIK.

Iasmina Hill: “Fiica mijlocie a spus că o împing pe scări”

din celelalte căsnicii. Românca susține chiar că tinerele au încercat să îi facă rău. Motivul, spune Iasmina, ar fi gelozia mamelor lor.

„Fiica cea mijlocie, cea de 18 ani, este manipulată de mama ei la extrem ca să nu mă placă. Cum vezi în filme, se dă cu capul de pereți. Spune că o împing pe scări, este ceva dezgustător. Băiatul a „scăpat”, este un băiat super și normal.

Cealaltă fiică a lui din căsnicia anterioară, cea din Chicago cu o altă femeie are probleme cum îmi cresc eu copiii. Îmi spune că trebuie să îi pun pe băieții mei să se îmbrace în roz, să le cumpăr păpuși Barbie. Nu sunt de acord cu chestia asta.

Ea este non-binar, adică nici bărbat, nici femeie. Este o modă acum în Statele Unite și ea vrea să îmi introduc și eu copiii în lumea aceasta. Copiii mei au patru și doi ani, cum să fac așa ceva?! Am terminat atunci orice discuție cu ea”, a mai dezvăluit Iasmina Hill.

Românca i-a dat ultimatum soțului ei: „Îmi iau copiii și vin în România”

Soția administratorului Statuii Libertății este total debusolată din cauza atitudinii bărbatului. Aceasta susține că nu de puține ori a fost nevoită să se descurce singură cu copiii lor.

Brad și Iasmina au doi copii, Michael, în vârstă de patru ani și David, în vârstă de doi ani. Tânăra a fost pusă în situația în care să se descurce singură de nenumărate ori. Acum, Iasmina a pus piciorul în prag.

„Singură am stat cu Michael, când eram însărcinată cu David eram singură. Era să-l nasc pe David la 30 de săptămâni singură. M-am chinuit mult cu Michael. Brad era în New Jersey.

Atunci am deschis ochii și am pus piciorul în prag. Am reușit să găsesc dădăce, am reușit să găsesc dădacă de weekend. Am reușit să fac să fie bine singură. Am fost ca un câine pe care l-a educat, dar m-am deșteptat.

Acum sunt mult mai călită. Plângeam ca nebuna în 2016. M-am întors în România și nu am mai vrut să plec. A venit el după mine și abia a reușit să mă convingă să mă întorc.

Singurul meu scop în viață sunt acum copiii mei. Vreau să vin cu ei în România, să-i învăț româna. Mă bucur că le-am dat un start de unde nici nu mi-aș fi putut închipui. Pleacă din Manhattan, au un început bun. Eu am plecat greu, mă bucur că ei nu se vor confrunta cu greutăți”, a mai spus Iasmina Hill, în exclusivitate, pentru FANATIK.