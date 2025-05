Castelul de lângă România care este rupt din poveștile copilăriei. E la doar câteva ore de mers cu mașina din București și turiștii se înghesuie pentru un selfie

Castelul din apropierea României care a devenit un adevărat magnet pentru turiști. Are mii de vizitatori, iar peisajul pare desprins din povești. Iată cât de simplu poți ajunge la el!

Castelul unde s-a filmat ”Frumoasa din Pădurea Adormită” poate fi vizitat

Dacă vrei să te bucuri de o atmosferă ca în povești, atunci locația următoare ți se potrivește de minune. Se află la doar câteva ore de mers cu mașina din București, iar peisajul este de-a dreptul spectaculos. Nici nu este de mirare că a devenit populară în rândul turiștilor și pasionaților de fotografie.

pare desprins din povești. Înconjurat de grădini și lacuri, aici este imposibil să nu găsești un loc perfect pentru pozele de Instagram. De altfel, acesta este și unul dintre principalele motive pentru care turiștii îl iau cu asalt.

Castelul Rovadinovo se află în orașul Sozopol, în sudul Bulgariei. Aici a fost filmat ”Frumoasa din Pădurea Adormită”, filmul care a cucerit milioane de fani din întreaga lume. Românii care vor să îl viziteze pot ajunge cu ușurință la el, mai ales dacă au ca punct de plecare București.

Care este povestea Castelului Rovadinovo

Castelul Rovadinovo mai este cunoscut și sub numele de ”In love with the Wind”. Aceasta este o denumire poetică, inspirată de adevărată poveste din spatele castelului. Construcția castelului a început în 1990, iar șase ani mai târziu, a fost gata. Ideea i-a aparținut lui Georgi Tumpalov, un fost sportiv de origine bulgară.

Încă din copilărie, Georgi Tumpalov a visat să construiască un castel. Castelul Rovadinovo este visul său eclectic, conturat cu influențe medievale și gotice. Tumpalov a ridicat castelul cu ajutorul unei mici echipe de muncitori, iar pentru a-și vedea visul devenind realitate, acesta a folosit 20.000 de tone de piatră din Munții Strandzha.

pe listă, se vor bucura de o experiență inedită. Aceștia pot admira interiorul baroc al castelului, dar și grădinile exterioare, întinse pe 20 de hectare de vegetație.

Castelul Rovadinovo este deschis în fiecare zi, chiar și în sezonul de iarnă. Prețul biletelor este cuprins între 20-25 leva, copiii, studenții și pensionarii beneficiind de reducere. Castelul din Bulgaria este destinația ideală atât pentru familii și copii, cât și pentru iubitorii de fotografie și pasionații de artă. Situat atât de aproape de România, castelul ridicat de Georgi Tumpalov este perfect pentru o escapadă de weekend.